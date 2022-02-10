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Ватажок бойовиків на Донбасі спробував скопіювати Яценюка і насмішив мережу

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Денис Пушилін Новина оновлена 10 лютого 2022, 19:39
Денис Пушилін

Користувачі мережі поцікавилися, як ватажок бойовиків зміг потрапити всередину бойової машини.

Ватажок бойовиків т.зв. "ДНР" Денис Пушилін вирішив перевірити боєздатність підрозділів і для цього прокотився на БМП.

Кадрами події поділилася російська пропагандистка Ольга Скабеєва.

На короткому відео видно, що Пушилін за штурвалом бойової машини проїхався полігоном і подолав велику калюжу.

"Ну ось, а ви кажете — жирненький", — відреагував на відео користувач мережі Necro Mancer.

Коментатори відео сприйняли з гумором. Зокрема багато хто вирішив уточнити, як саме Пушилін потрапив усередину БМП.

Інші ж згадали про те, як у 2014 році тодішній прем’єр України Арсеній Яценюк також прокотився на БМП під час відвідин Яворівського полігону під Львовом.

Як повідомлялося раніше, великий відеохостинг YouTube нещодавно заблокував канали, пов’язані з бойовиками на Донбасі, а також із керівництвом партії ОПЗЖ.

Після цього в окупованому Донецьку запитали про створення власного аналога платформи і навіть заявили, що таке завдання "можна вирішити". Втім, у мережі такі заяви нічого, крім жартів, не викликали.

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#Донбас #Денис Пушилін
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