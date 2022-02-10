Главарь боевиков на Донбассе попытался скопировать Яценюка и насмешил сеть

Пользователи сети поинтересовались, как главарь боевиков смог попасть внутрь боевой машины.

Главарь боевиков т.н "ДНР" Денис Пушилин решил проверить боеготовность подразделений и для этого прокатился на БМП.

Кадрами "покатушек" поделилась российская пропагандистка Ольга Скабеева.

На коротком видео видно, что Пушилин за штурвалом боевой машины проехался по полигону и преодолел большую лужу.

"Ну вот, а вы говорите — жирненький", — отреагировал на видео пользователь сети Necro Mancer.

Комментаторы видео восприняли с юмором. В частности многие решили уточнить, как именно Пушилин попал внутрь БМП.

Другие же вспомнили о том, как в 2014 году тогдашний премьер Украины Арсений Яценюк тоже прокатился на БМП во время посещения Яворовского полигона под Львовом.

Как сообщалось ранее, крупный видеохостинг YouTube недавно заблокировал каналы, связанные с боевиками на Донбассе, а также с руководством партии ОПЗЖ.

После этого в оккупированном Донецке задались вопросом о создании собственного аналога платформы и даже заявили, что такую задачу "можно решить". Впрочем, в сети такие заявления ничего, кроме шуток не вызвали.