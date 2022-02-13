Збитки грандіозні: експерти оцінили економічні наслідки морської блокади України

Експерт оцінив, яку економічну загрозу для України несуть в собі навчання РФ у Чорному та Азовському морях

Російська Федерація напередодні розпочала перший етап навчань Чорноморського флоту поблизу берегів Криму. У результаті проходи до українських портів у Чорному та Азовському морях були заблоковані не менш як на тиждень, що може суттєво вплинути на економіку України. Згідно з розрахунками експертів, економічні наслідки такої блокади з боку РФ можуть коштувати від 25 до 170 мільйонів доларів збитків на день.

Вказану інформацію на своїй сторінці в соцмережі оприлюднив доцент Київської школи економіки Олег Нів'євський.

За словами експерта економіка в Україні дуже залежна від міжнародної торгівлі, а українські морські порти є надзвичайно важливим транспортним "вікном" нашої держави до світових ринків, адже понад 60% експорту відбувається саме через українські порти.

На думку експерта, експорт складає приблизно 80% від загальної перевалки у портах.

Оцінки економічних витрат

Також Нів'євський наголошує, що через місячне блокування українських портів Україна може понести грандіозні наслідки: втрачати від 25 до 170 мільйонів доларів кожного дня.

"Якщо вдасться швидко перенаправити торгівлю іншими шляхами, то буде мінімум втрат, якщо ні – буде, звичайно, більше", – підкреслив експерт.

Нагадаємо, що російські судна, які належать до складу Чорноморського флоту, у суботу, 12 лютого, вийшли море для проведення першого етапу бойових навчань поблизу берегів Криму. Понад 30 кораблів флоту відпрацьовуватимуть нанесення ракетних та бомбових ударів по умовних цілях на морі та у повітрі.