Укр

Ущерб грандиозный: эксперты оценили экономические последствия морской блокады Украины

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Россия проводит военно-морские учения у берегов Крыма Новость обновлена 13 февраля 2022, 09:02
Россия проводит военно-морские учения у берегов Крыма

Эксперт оценил, какую экономическую угрозу для Украины несут учения РФ в Черном и Азовском морях

Российская Федерация накануне начала первый этап учений Черноморского флота у берегов Крыма. В результате проходы в украинские порты в Черном и Азовском морях были заблокированы не менее чем на неделю, что может существенно повлиять на экономику Украины. Согласно расчетам экспертов, экономические последствия такой блокады со стороны РФ могут нанести от 25 до 170 миллионов долларов ущерба в день.

Указанную информацию на своей странице в соцсети обнародовал доцент Киевской школы экономики Олег Нивьевский.

По словам эксперта, экономика в Украине очень зависима от международной торговли, а украинские морские порты являются чрезвычайно важным транспортным "окном" нашего государства к мировым рынкам, ведь более 60% экспорта происходит именно через украинские порты.

По мнению эксперта, экспорт составляет около 80% от общей перевалки в портах.

Оценки экономических издержек
Оценки экономических издержек

Также Нивевский отмечает, что из-за месячной блокировки украинских портов Украина может понести грандиозные последствия: терять от 25 до 170 миллионов долларов каждый день.

"Если удастся быстро перенаправить торговлю другими путями, то будет минимум потерь, если нет – будет конечно больше", – подчеркнул эксперт.

Напомним, что российские суда, принадлежащие к составу Черноморского флота, в субботу, 12 февраля, вышли море для проведения первого этапа боевых учений у берегов Крыма. Более 30 кораблей флота будут отрабатывать нанесение ракетных и бомбовых ударов по условным целям на море и воздухе.

Теги:
#Украина #Россия #Учения #Флот #Судна
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