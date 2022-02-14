"Заготували 50 тисяч трун": відомий журналіст звернувся до солдатів Путіна

Росіяни ще мають час передумати, вважає журналіст.

Відомий журналіст та письменник Сергій Лойко на тлі ймовірного вторгнення Росії в Україну попередив російських солдатів про плачевні наслідки. Зокрема, про заздалегідь підготовлені для них труни.

Відповідна публікація з’явилася на Facebook-сторінці журналіста у понеділок, 14 лютого.

"Російські солдати та офіцери! Кажуть, Міністерство Оборони вже заготовило для вас 50,000 трун, про всяк випадок, як зворотну плацкарту. Вдивіться в ці обличчя. Ви, правда, дуже дарма поперли проти цих мужиків", — написав Сергій Лойко.

Свої слова він підкріпив фотографіями українських військовослужбовців, які захищають Україну.

Фото українських військових зі сторінки Сергія Лойка у Facebook

Лойко додав, що російські солдати ще мають час одуматися і не виконувати злочинні накази влади Росії.

"Хоча б для вашого блага. Щоб не повернутися додому посилкою з вантажем 200", — резюмував журналіст.

Тим часом у західних ЗМІ з’явився черговий сценарій ймовірного вторгнення Росії в Україну, в якому нібито мають бути задіяні співробітники ФСБ. І хоча жодних підтверджень такого розвитку подій на українських кордонах немає, Британія чомусь назвала його центральним планом. Зазначимо, що ймовірною датою передбачуваного вторгнення називають 16 лютого.

Раніше "Телеграф" разом із експертами оцінив, чи може гіпотетичне вторгнення РФ в Україну стати реальним. Усі подробиці у матеріалі: "Вирішальний для України тиждень: хто, кого і чому атакує".