Укр

"Заготовили 50 тысяч гробов": известный журналист обратился к солдатам Путина

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
2023
Сергей Лойко опубликовал фото украинских военных и предупредил россиян о последствиях Новость обновлена 14 февраля 2022, 15:24
Сергей Лойко опубликовал фото украинских военных и предупредил россиян о последствиях

У россиян еще есть время передумать, считает журналист.

Известный журналист и писатель Сергей Лойко на фоне вероятного вторжения России в Украину предупредил российских солдат о плачевных последствиях. В частности, о заблаговременно подготовленных для них гробах.

Соответствующая публикация появилась на Facebook-странице журналиста в понедельник, 14 февраля.

"Российские солдаты и офицеры! Говорят, Министерство Обороны уже заготовило для вас 50,000 гробов, на всякий случай, как обратную плацкарту. Вглядитесь в эти лица. Вы, правда, очень, очень зря попёрли против этих мужиков", — написал Сергей Лойко.

Свои слова он подкрепил фотографиями украинских военнослужащих, которые защищают Украину.

Фото украинских военных со страницы Сергея Лойко в Facebook
Фото украинских военных со страницы Сергея Лойко в Facebook

Лойко добавил, что у российских солдат еще есть время одуматься и не выполнять преступные приказы властей России.

"Хотя бы для вашего блага. Чтоб не вернуться домой посылкой с грузом 200", — резюмировал журналист.

Тем временем в западных СМИ появился очередной сценарий вероятного вторжения России в Украину, в котором якобы должны быть задействованы сотрудники ФСБ. И хотя никаких подтверждений такого развития событий на украинских границах нет, Великобритания почему-то назвала его центральным планом. Отметим, что вероятной датой предполагаемого вторжения называют 16 февраля.

Ранее "Телеграф" вместе с экспертами оценил, может ли гипотетическое вторжение РФ в Украину стать реальным. Все подробности в материале: "Решающая для Украины неделя: кто, кого и почему атакует".

Теги:
#Украина #Россия #Армия #Угроза #Вторжение #ВСУ
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