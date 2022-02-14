"Заготовили 50 тысяч гробов": известный журналист обратился к солдатам Путина
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- 2023
У россиян еще есть время передумать, считает журналист.
Известный журналист и писатель Сергей Лойко на фоне вероятного вторжения России в Украину предупредил российских солдат о плачевных последствиях. В частности, о заблаговременно подготовленных для них гробах.
Соответствующая публикация появилась на Facebook-странице журналиста в понедельник, 14 февраля.
"Российские солдаты и офицеры! Говорят, Министерство Обороны уже заготовило для вас 50,000 гробов, на всякий случай, как обратную плацкарту. Вглядитесь в эти лица. Вы, правда, очень, очень зря попёрли против этих мужиков", — написал Сергей Лойко.
Свои слова он подкрепил фотографиями украинских военнослужащих, которые защищают Украину.
Лойко добавил, что у российских солдат еще есть время одуматься и не выполнять преступные приказы властей России.
"Хотя бы для вашего блага. Чтоб не вернуться домой посылкой с грузом 200", — резюмировал журналист.
Тем временем в западных СМИ появился очередной сценарий вероятного вторжения России в Украину, в котором якобы должны быть задействованы сотрудники ФСБ. И хотя никаких подтверждений такого развития событий на украинских границах нет, Великобритания почему-то назвала его центральным планом. Отметим, что вероятной датой предполагаемого вторжения называют 16 февраля.
Ранее "Телеграф" вместе с экспертами оценил, может ли гипотетическое вторжение РФ в Украину стать реальным. Все подробности в материале: "Решающая для Украины неделя: кто, кого и почему атакует".
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