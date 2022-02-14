Загибель двох греків на Донбасі загрожує Україні міжнародним скандалом

Греція запросила розмову з українським МЗС.

Під час стрілянини в Гранітному (Донецька область), що сталася в ніч на 13 лютого, загинули два етнічних греки та ще двоє були поранені, що викликало різку реакцію МЗС Греції.

Відповідну заяву розміщено на сайті відомства.

МЗС країни висловило співчуття родичам загиблих та побажало якнайшвидшого одужання постраждалим.

У повідомленні вказано, що стрілянину нібито влаштували троє українських військовослужбовців, які "побилися з представниками діаспори через дрібницю".

"Міністр закордонних справ Нікос Дендіас запросив телефонну розмову зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, щоб ще раз наголосити на необхідності захисту грецької громади в Україні", — сказано в повідомленні.

Варто нагадати, що стрілянина сталася в одному з кафе Гранітного близько 00:45 13 лютого. На місце одразу ж прибули бійці "КОРД", а також поліцейські та лікарі.

Двох підозрюваних у нападі вже затримали, також у них вилучили зброю, з якої імовірно вівся вогонь. За фактом події відкрито кримінальні справи щодо статей про вбивство, замах на вбивство та хуліганство. Тільки за першим пунктом, відповідальним за подію, може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

За даними прокуратури стрілянину влаштували двоє військовослужбовців ЗСУ із закріпленої зброї, а один із загиблих виявився бійцем Нацгвардії.

Як повідомлялося раніше, напередодні на Луганщині прогримів вибух у закладі громадського харчування, внаслідок чого 12 людей отримали травми. Попередньо встановлено, що причиною того, що сталося, став вибух газового балона.