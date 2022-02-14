Гибель двух греков на Донбассе грозит Украине международным скандалом

Греция запросила разговор с украинским МИД.

Во время стрельбы в Гранитном (Донецкая область), которая произошла в ночь на 13 февраля, погибли два этнических грека и еще двое были ранены, что вызвало резкую реакцию МИД Греции.

Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

МИД страны выразил соболезнования родственникам погибших и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.

В сообщении указано, что стрельбу якобы устроили трое украинских военнослужащих, которые "подрались с представителями диаспоры по пустяковому поводу".

"Министр иностранных дел Никос Дендиас запросил телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы еще раз подчеркнуть необходимость защиты греческой общины в Украине", — сказано в сообщении.

Стоит напомнить, что стрельба произошла в одном из кафе Гранитного около 00:45 13 февраля. На место сразу же прибыли бойцы "КОРД", а также полицейские и врачи.

Двух подозреваемых в нападении уже задержали, также у них изъяли оружие, из которого предположительно велся огонь. По факту происшествия открыты уголовные дела по статьям об убийстве, покушении на убийство и хулиганстве. Только по первому пункту ответственным за происшествие может грозить до 15 лет лишения свободы.

По данным прокуратуры стрельбу устроили двое военнослужащих ВСУ из закрепленного оружия, а один из погибших оказался бойцом Нацгвардии.

Как сообщалось ранее, накануне в Луганской области прогремел взрыв в заведении общественного питания, в результате чего 12 человек получили травмы. Предварительно установлено, что причиной случившегося стал взрыв газового баллона.