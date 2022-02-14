Ексватжок "ДНР" визнав велику брехню бойовиків про Україну

Спливла цікава інформація про бойовиків

Колишній ватажок терористів "ДНР" Олександр Бородай фактично зізнався, що інформація про "іноземних найманців у лавах ЗСУ", про що так активно розповідали пропагандисти, є брехнею.

Джерело — інтерв'ю Бородая окупантам, опубліковане у соцмережах.

"Я не казав про найманців. Я завжди говорив, лише про інструкторів, які безпосередньо на лінії бойового зіткнення присутні. Їх намагаються тримати подаль від лінії фронту. Ще у 2014 році я чув багато розмов на цю тому. І всім підлеглим мені бойовим командирам казав, дістаньте мені хоча б одного. Ну добре, дістаньте хоча б мертвого. Ніхто не дістав, якщо чесно. Документи різні приносили, польский (ймовірно, мова йде про польский паспорт — ред.). Але живого найманця мені ніхто так і не притягнув", — розповів Бородай.

Олександр Бородай був першим ватажком терористів "ДНР". З травня по серпень 2014 років він був на "посаді" "прем'єр-міністра ДНР". У 2021 році Бородай брав участь у виборах до російської Думи від путінської партії "Єдина Росія".

Нагадаємо, колишній польовий командир бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін розповів, за який час ЗСУ розгромлять бойовиків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку народного депутата та секретаря комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, Росія не здатна на повномасштабне вторгнення в Україну.