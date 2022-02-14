Экс-главарь "ДНР" признал большую ложь боевиков об Украине

Всплыла интересная информация о боевиках

Бывший главарь террористов "ДНР" Александр Бородай фактически признался, что информация об "иностранных наемниках в рядах ВСУ", о чем так активно рассказывали пропагандисты, является ложью.

Источник – интервью Бородая оккупантам, опубликованное в соцсетях.

"Я не говорил о наемниках. Я всегда говорил, только об инструкторах, которые непосредственно на линии боевого столкновения присутствуют. Их пытаются держать подальше от линии фронта. Еще в 2014 году я слышал много разговоров на эту том. И всем подчиненным мне боевым командирам говорил, достаньте мне хотя бы одного. Ну хорошо, достаньте хотя бы мертвого. Никто не достал, если честно. Документы разные приносили, польский (вероятно, речь идет о польском паспорте — ред.). Но живого наемника мне никто так и не притащил", – рассказал Бородай.

Александр Бородай был первым главарем террористов "ДНР". С мая по август 2014 он был на "должности" "премьер-министра ДНР". В 2021 году Бородай участвовал в выборах в российскую Думу от путинской партии "Единая Россия".

Напомним, бывший полевой командир боевиков "ДНР" Игорь Гиркин рассказал, за какое время ВСУ разгромят боевиков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению народного депутата и секретаря комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко, Россия не способна на полномасштабное вторжение в Украину.