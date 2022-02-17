Верещук заявила, що західні ЗМІ перебрехали її слова: вимагає спростування

Український міністр закликала американське видання виправити статтю.

Міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала авторитетне видання The New York Times виправити статтю, в якій було неправильно подано її заяву.

Про це вона написала у себе у Фейсбук.

Верещук зазначила, що у статті The NYT за авторством журналістів московського бюро видання були наведені її слова про те, що нібито Україна гіпотетично може винести на референдум питання про членство в НАТО.

Це, каже міністр, не відповідає дійсності, оскільки її слова стосувалися можливості референдуму щодо Мінських угод.

"Це або кричуща непрофесійність, або свідома маніпуляція", — написала вона.

Верещук закликала видання виправити помилку, а заразом поінформувати інші видання, які могли процитувати її слова в трактуванні The NYT.

Як доказ, вона привела фрагмент свого виступу, який і став приводом плутанини.

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Як повідомлялося раніше, такий випадок стався 14 лютого, коли українців насторожив коментар посла у Британії.Вадима Пристайко, який заявив, що Україна може відмовитися від планів щодо членства в НАТО задля збереження миру та уникнення вторгнення Росії. Ці слова спричинили бурхливу реакцію українців, проте пізніше виявилося, що вони були вирвані з контексту.