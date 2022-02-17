Укр

Верещук заявила, что западные СМИ переврали ее слова: требует опровержения

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ирина Верещук Новость обновлена 17 февраля 2022, 15:28
Ирина Верещук

Украинский министр призвала американское издание исправить статью.

Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала авторитетное издание The New York Times исправить статью, в которой было неправильно преподнесено ее заявление.

Об этом она написала у себя в Фейсбук.

Верещук указала, что в статье The NYT за авторством журналистов московского бюро издания, были приведены ее слова о том, что якобы Украина гипотетически может вынести на референдум вопрос о членстве в НАТО.

Это, говорит министр, не соответствует действительности, поскольку ее слова касались возможности референдума по Минским соглашениям.

"Это либо вопиющая непрофессиональность, либо сознательная манипуляция", — написала она.

Верещук призвала издание исправить ошибку, а заодно проинформировать другие издания, которые могли процитировать ее слова в трактовке The NYT.

В качестве доказательства, она привела фрагмент своего выступления, который и стал поводом неразберихи.

Как сообщалось ранее, подобный случай произошел 14 февраля, когда украинцев насторожил комментарий посла в Британии Вадима Пристайко, который заявил, что Украина может отказаться от планов по членству в НАТО ради сохранения мира и избежания вторжения России. Эти слова стали причиной бурной реакции украинцев, однако позже оказалось, что они были вырваны с контекста.

Теги:
#Украина #НАТО #Ирина Верещук #Минские соглашения
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