Україна, Велика Британія та Польща офіційно створюють союз: усі подробиці

Тристоронній союз дозволить зміцнити безпеку та торгівлю між країнами.

Україна разом із Польщею та Британією офіційно заснували новий альянс у Європі.

Про це розповів під час брифінгу у Києві глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає "Європейська правда".

"Сьогодні ми маємо честь та задоволення повідомити про створення Україною, Великою Британією та Польщею нового тристороннього формату співпраці", — сказав він.

За словами Кулеби, незабаром на сайтах зовнішньополітичних відомств трьох країн з’явиться докладніша інформація про те, що буде становити собою новий блок.

Варто нагадати, що про створення нового альянсу мали оголосити під час візиту глави МЗС Британії Ліз Трасс до України ще 2 лютого, проте через те, що вона захворіла на COVID-19, сам візит і оголошення перенесли на 17 лютого.

Кулеба раніше заявляв, що сам союз заснований не на географічній близькості трьох країн, але на спільних ідеях і готовності робити конкретні дії. Він покликаний зміцнити безпеку та розвинути торгівлю між трьома країнами, що має піти на користь усім учасникам нового блоку.

Раніше "Телеграф" поговорив з генералом армії України Миколою Маломужем, який пояснив більш детально, що собою представлятиме це об’єднання і які проблеми доведеться вирішити для його функціонування.