Украина, Великобритания и Польша официально создают союз: все подробности
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 216
Трехсторонний союз позволит укрепить безопасность и торговлю между странами.
Украина вместе с Польшей и Британией официально основали новый альянс в Европе.
Об этом рассказал во время брифинга в Киеве глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает "Европейская правда".
"Сегодня мы имеем честь и удовольствие сообщить о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового трехстороннего формата сотрудничества", — сказал он.
По словам Кулебы вскоре на сайтах внешнеполитических ведомств трех стран появится более подробная информация о том, что будет представлять собой новый блок.
Стоит напомнить, что о создании нового альянса должны были объявить во время визита главы МИД Британии Лиз Трасс в Украину еще 2 февраля, однако из-за того, что она заболела COVID-19, сам визит и объявление перенесли на 17 февраля.
Кулеба ранее заявлял, что сам союз основан не на географической близости трех стран, но на общих идеях и готовности предпринимать конкретные действия. Он призван укрепить безопасность и развить торговлю между тремя странами, что должно пойти на пользу всем участникам нового блока.
Стоит напомнить, что сразу же после того, как планы по созданию нового альянса просочились в информационное пространство, пользователи сети придумали для него аббревиатуру УПА, от слов Украина, Польша и Англия и начали публиковать тематические шутки.
Ранее "Телеграф" поговорил с генералом армии Украины Николаем Маломужем, который объяснил более детально, что из себя будет представлять это объединение и какие проблемы придется решить для его функционирования.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-