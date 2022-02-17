Украина, Великобритания и Польша официально создают союз: все подробности

Трехсторонний союз позволит укрепить безопасность и торговлю между странами.

Украина вместе с Польшей и Британией официально основали новый альянс в Европе.

Об этом рассказал во время брифинга в Киеве глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает "Европейская правда".

"Сегодня мы имеем честь и удовольствие сообщить о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового трехстороннего формата сотрудничества", — сказал он.

По словам Кулебы вскоре на сайтах внешнеполитических ведомств трех стран появится более подробная информация о том, что будет представлять собой новый блок.

Стоит напомнить, что о создании нового альянса должны были объявить во время визита главы МИД Британии Лиз Трасс в Украину еще 2 февраля, однако из-за того, что она заболела COVID-19, сам визит и объявление перенесли на 17 февраля.

Кулеба ранее заявлял, что сам союз основан не на географической близости трех стран, но на общих идеях и готовности предпринимать конкретные действия. Он призван укрепить безопасность и развить торговлю между тремя странами, что должно пойти на пользу всем участникам нового блока.

Стоит напомнить, что сразу же после того, как планы по созданию нового альянса просочились в информационное пространство, пользователи сети придумали для него аббревиатуру УПА, от слов Украина, Польша и Англия и начали публиковать тематические шутки.

Ранее "Телеграф" поговорил с генералом армии Украины Николаем Маломужем, который объяснил более детально, что из себя будет представлять это объединение и какие проблемы придется решить для его функционирования.