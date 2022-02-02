УПА вместо НАТО — что не так с союзом Украины, Великобритании и Польши, - мнение генерала

Есть не так много поводов радоваться новому союзу, рассказал "Телеграфу" украинский генерал Николай Маломуж

Во вторник, 1 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон побывал в Киеве.

Встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Традиционно говорили о российской угрозе, о совместных проектах. А вот громкая тема создания нового военно-политического альянса между Украиной, Польшей и Великобританией, о чем накануне визита Джонсона заявили в украинском МИД, особо не всплывала. Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "Телеграфу" о вероятных причинах отсутствия соглашений о "тройственном союзе".

"Одна из причин – министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая должна была на этой неделе посетить Украину, заболела коронавирусом. А подобные соглашения должны подписывать руководители внешнеполитических ведомств. Так что, хоть в Украине в день визита Джонсона находился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, новый альянс они презентовать не могли, – поясняет генерал. – Но главная причина, думаю, в ином. Мне кажется, что создание широкой оси Британия-Польша-Украина – это пока лишь планы. И реального наполнения такого себе нового альянса, о котором громогласно заявили не только глава нашего МИД Кулеба, но и президент Зеленский, пока нет".

Николай Маломуж напоминает, что, по словам Кулебы, этот формат нарабатывался уже более полугода, а инициатором якобы выступила Украина, а не Британия. Мол, это будет некий аналог НАТО, куда мы пока никак не можем вступить.

"Создавался ореол чего-то мощного, большого, надежного. Но на самом деле, ничего этого нет. Ничего не проработано. Должно быть основание для такой оси (Британия-Польша-Украина), конкретные документы, программы сотрудничества (оборонные, политические, экономические, финансовые, торговые). Документы к подписанию готовятся с учетом пакетных решений по каждой теме. Ничего этого сделано не было. Следовательно, никакой оси юридически, реально даже не предполагалось", – считает генерал.

По его мнению, как это зачастую у нас бывает при президентстве Зеленского, украинские власти пытаются провести встречу, заявив какие-то приоритеты, решения, не имеющие реального наполнения.

"Именно в таком ключе освещаются многие визиты, многие переговоры. В пресс-релизах и на брифингах озвучиваются некие "прорывные" моменты – в рамках оборонного, экономического сотрудничества. А на деле выходит как с громкими заявлениями о миллиардных инвестициях после визита Зеленского в Арабские Эмираты, в Оман, в Катар. Преподносили это как суперпобеду, а на деле речь шла лишь о неких намерениях, не более. Ну, а визит Джонсона имел больше политический характер. Понятно, что Украине важно было показать, что есть поддержка Британии, раз уж ее премьер посетил Киев. Это играет позитивную роль в создании фронта противодействия возможным агрессивным действиям России. Но суть визита не принесла никаких долговременных, стратегических моментов, действительно важных для нас", – уверен Николай Маломуж.

Более того, отмечает он, сам британский премьер этим визитом, разговорами о "тройственном союзе", хотел показать, что ведет самостоятельную игру, отличную от США и Евросоюза, который покинула Британия.

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"Для сравнения – давайте вспомним о союзе, который в сентябре прошлого года заключили Британия, США и Австралия. Речь об AUKUS – трехстороннем альянсе, созданном ими в сентябре 2021 года для противостояния Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В отличие от той оси, о которой говорят сейчас, там есть конкретные соглашения, конкретные документы, конкретные механизмы действий, включая оборонные. Подписаны договоренности о масштабных поставках в Австралию вооружения, техники. А у нас пока – лишь общие темы поддержки, обещания, а также поставки определенных видов вооружения и финансирование отдельных программ. Намерения и теория, от которых до реалий очень далеко. Так что визит Джонсона в Украину не создал мощного информационного фона, важного для укрепления обороноспособости Украины, нашей экономики, прироста инвестиций", – резюмирует Николай Маломуж.

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