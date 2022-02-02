УПА замість НАТО — що не так із союзом України, Великої Британії та Польщі, — думка генерала

Є не так багато приводів радіти новому союзу, розповів "Телеграфу" український генерал Микола Маломуж

У вівторок, 1 лютого, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон побував у Києві.

Зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Традиційно говорили про російську загрозу, про спільні проекти. А ось гучна тема створення нового військово-політичного альянсу між Україною, Польщею та Великою Британією, про що напередодні візиту Джонсона заявили в українському МЗС, особливо не спливала. Генерал армії України, екс-глава Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів "Телеграфу" про ймовірні причини відсутності угод про "потрійний союз".

"Одна з причин – міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка мала цього тижня відвідати Україну, захворіла на коронавірус. А подібні угоди мають підписувати керівники зовнішньополітичних відомств. Тож хоч в Україні в день візиту Джонсона перебував прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, новий альянс вони презентувати не могли, — пояснює генерал. — Але головна причина, думаю, в іншому. Мені здається, що створення широкої осі Британія-Польща-Україна — це поки що плани. І реального наповнення такого собі нового альянсу, про який голосно заявили не лише глава нашого МЗС Кулеба, а й президент Зеленський, поки що немає".

Микола Маломуж нагадує, що, за словами Кулеби, цей формат напрацьовувався вже понад півроку, а ініціатором нібито виступила Україна, а не Британія. Мовляв, це буде такий собі аналог НАТО, куди ми поки що ніяк не можемо вступити.

"Створювався ореол чогось потужного, великого, надійного. Але насправді нічого цього немає. Нічого не опрацьовано. Має бути підстава для такої осі (Британія-Польща-Україна), конкретні документи, програми співпраці (оборонні, політичні, економічні), фінансові, торгові). Документи до підписання готуються з урахуванням пакетних рішень на кожну тему. Нічого цього зроблено не було. Отже, жодної осі юридично, реально навіть не передбачалося", – вважає генерал.

На його думку, як це часто у нас буває за президентства Зеленського, українська влада намагається провести зустріч, заявивши якісь пріоритети, рішення, які не мають реального наповнення.

"Саме в такому ключі висвітлюються багато візитів, багато переговорів. У прес-релізах і брифінгах озвучуються якісь "проривні" моменти – у межах оборонного, економічного співробітництва. А насправді виходить як із гучними заявами про мільярдні інвестиції після візиту Зеленського до Арабських Еміратів, до Оману, до Катару. Подавали це як суперперемогу, а насправді йшлося лише про якісь наміри, не більше. Ну, а візит Джонсона мав більший політичний характер. Зрозуміло, що Україні важливо було показати, що є підтримка Британії, коли її прем'єр відвідав Київ. Це відіграє позитивну роль у створенні фронту протидії можливим агресивним діям Росії. Але суть візиту не принесла жодних довготривалих, стратегічних моментів, справді важливих для нас", – упевнений Микола Маломуж.

Більше того, зазначає він, сам британський прем’єр цим візитом, розмовами про "потрійний союз", хотів показати, що веде самостійну гру, відмінну від США та Євросоюзу, який залишила Британія.

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"Для порівняння – давайте згадаємо про союз, який у вересні минулого року уклали Британія, США та Австралія. Мова про AUKUS – тристоронній альянс, створений ними у вересні 2021 року для протистояння Китаю в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. На відміну від тієї осі, про яку говорять зараз, там є конкретні угоди, конкретні документи, конкретні механізми дій, включаючи оборонні. Підписано домовленості про масштабні постачання до Австралії озброєння, техніки. А в нас поки що – лише загальні теми підтримки, обіцянки, а також постачання певних видів озброєння та фінансування окремих програм. Наміри та теорія, від яких до реалій дуже далеко. Так що візит Джонсона до України не створив потужного інформаційного фону, важливого для зміцнення обороноздатності України, нашої економіки, приросту інвестицій", – резюмує Микола Маломуж.

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