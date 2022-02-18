Хворих та госпіталізованих побільшало: свіже зведення COVID-19 в Україні на 18 лютого

Найбільше нових хворих у Києві, Одесі та Дніпрі

Станом на ранок п’ятниці, 18 лютого, в Україні дещо збільшилася кількість нових хворих на коронавірус та госпіталізованих пацієнтів.

Про це говорить свіже зведення МОЗ України, повідомляє "Телеграф".

За останню добу зафіксували:

34 938 нових випадків (33 330 напередодні);

нових випадків (33 330 напередодні); 282 смерті (вчора було 259 летальних випадків);

смерті (вчора було 259 летальних випадків); 3 323 госпіталізованих (3 284 напередодні);

госпіталізованих (3 284 напередодні); 29 254 одужалих (27 441 на вчора).

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Найбільше нових випадків припадає на Київ (4 538), Одеську (3 587), Дніпропетровську (2 712), Донецьку (1 833), Харківську (1 800) області.

Тим часом найбільша кількість смертей зареєстрована у Дніпропетровській області (26), Києві (20), Львівській та Полтавській (по 17) областях.

Ситуація з коронавірусом у регіонах України на 18 лютого

Варто зауважити, що захворюваність на коронавірус почала різко зростати наприкінці січня і досягла свого піку на початку лютого, і зараз знову дещо йде на спад.

Статистика захворюваності на коронавірус в Україні

Цього тижня рекордно зросла кількість одужалих від COVID-19, проте не всі змогли успішно подолати хворобу, — кількість летальних випадків теж сильно зросла аж до позначки 310 смертей 16 лютого.

Статистика смертності від коронавірусу в Україні

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, у чому небезпека вживання кофеїну після коронавірусу.