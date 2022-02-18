Хворих та госпіталізованих побільшало: свіже зведення COVID-19 в Україні на 18 лютого
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Найбільше нових хворих у Києві, Одесі та Дніпрі
Станом на ранок п’ятниці, 18 лютого, в Україні дещо збільшилася кількість нових хворих на коронавірус та госпіталізованих пацієнтів.
Про це говорить свіже зведення МОЗ України, повідомляє "Телеграф".
За останню добу зафіксували:
- 34 938 нових випадків (33 330 напередодні);
- 282 смерті (вчора було 259 летальних випадків);
- 3 323 госпіталізованих (3 284 напередодні);
- 29 254 одужалих (27 441 на вчора).
Найбільше нових випадків припадає на Київ (4 538), Одеську (3 587), Дніпропетровську (2 712), Донецьку (1 833), Харківську (1 800) області.
Тим часом найбільша кількість смертей зареєстрована у Дніпропетровській області (26), Києві (20), Львівській та Полтавській (по 17) областях.
Варто зауважити, що захворюваність на коронавірус почала різко зростати наприкінці січня і досягла свого піку на початку лютого, і зараз знову дещо йде на спад.
Цього тижня рекордно зросла кількість одужалих від COVID-19, проте не всі змогли успішно подолати хворобу, — кількість летальних випадків теж сильно зросла аж до позначки 310 смертей 16 лютого.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, у чому небезпека вживання кофеїну після коронавірусу.
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