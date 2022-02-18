Больных и госпитализированных стало больше: свежая сводка по COVID-19 в Украине на 18 февраля

Больше всего новых больных в Киеве, Одессе и Днепре

По состоянию на утро пятницы, 18 февраля, в Украине несколько увеличилось число новых больных коронавирусом и госпитализированных пациентов.

Об этом говорит свежая сводка Минздрава Украины, сообщает "Телеграф".

За последние сутки зафиксировали:

34 938 новых случаев (33 330 днем ранее);

новых случаев (33 330 днем ранее); 282 смерти (вчера было 259 летальных случаев);

смерти (вчера было 259 летальных случаев); 3 323 госпитализированных (3 284 накануне);

госпитализированных (3 284 накануне); 29 254 выздоровевших (27 441 на вчера).

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Больше всего новых случаев приходится на Киев (4 538), Одесскую (3 587), Днепропетровскую (2 712), Донецкую (1 833), Харьковскую (1 800) области.

Тем временем наибольшее количество смертей зарегистрировано в Днепропетровской области (26), Киеве (20), Львовской и Полтавской (по 17) областям.

Ситуация с коронавирусом в регионах Украины на 18 февраля

Стоит заметить, что заболеваемость коронавирусом начала резко расти в конце января и достигла своего пика в начале февраля, и сейчас снова несколько идет на убыль.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине

На этой неделе рекордно выросло число выздоровевших от COVID-19, однако не все смогли успешно преодолеть болезнь, — количество летальных случаев тоже сильно выросло вплоть до отметки в 310 смертей 16 февраля.

Статистика смертности от коронавируса в Украине

Напомним, ранее "Телеграф" писал, в чем опасность употребления кофеина после коронавируса.