Больных и госпитализированных стало больше: свежая сводка по COVID-19 в Украине на 18 февраля
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Больше всего новых больных в Киеве, Одессе и Днепре
По состоянию на утро пятницы, 18 февраля, в Украине несколько увеличилось число новых больных коронавирусом и госпитализированных пациентов.
Об этом говорит свежая сводка Минздрава Украины, сообщает "Телеграф".
За последние сутки зафиксировали:
- 34 938 новых случаев (33 330 днем ранее);
- 282 смерти (вчера было 259 летальных случаев);
- 3 323 госпитализированных (3 284 накануне);
- 29 254 выздоровевших (27 441 на вчера).
Больше всего новых случаев приходится на Киев (4 538), Одесскую (3 587), Днепропетровскую (2 712), Донецкую (1 833), Харьковскую (1 800) области.
Тем временем наибольшее количество смертей зарегистрировано в Днепропетровской области (26), Киеве (20), Львовской и Полтавской (по 17) областям.
Стоит заметить, что заболеваемость коронавирусом начала резко расти в конце января и достигла своего пика в начале февраля, и сейчас снова несколько идет на убыль.
На этой неделе рекордно выросло число выздоровевших от COVID-19, однако не все смогли успешно преодолеть болезнь, — количество летальных случаев тоже сильно выросло вплоть до отметки в 310 смертей 16 февраля.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, в чем опасность употребления кофеина после коронавируса.
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