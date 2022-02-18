Укр

Больных и госпитализированных стало больше: свежая сводка по COVID-19 в Украине на 18 февраля

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
156
Число выздоровевших к выходным подросло Новость обновлена 18 февраля 2022, 08:18
Число выздоровевших к выходным подросло

Больше всего новых больных в Киеве, Одессе и Днепре

По состоянию на утро пятницы, 18 февраля, в Украине несколько увеличилось число новых больных коронавирусом и госпитализированных пациентов.

Об этом говорит свежая сводка Минздрава Украины, сообщает "Телеграф".

За последние сутки зафиксировали:

  • 34 938 новых случаев (33 330 днем ранее);
  • 282 смерти (вчера было 259 летальных случаев);
  • 3 323 госпитализированных (3 284 накануне);
  • 29 254 выздоровевших (27 441 на вчера).

Больше всего новых случаев приходится на Киев (4 538), Одесскую (3 587), Днепропетровскую (2 712), Донецкую (1 833), Харьковскую (1 800) области.

Тем временем наибольшее количество смертей зарегистрировано в Днепропетровской области (26), Киеве (20), Львовской и Полтавской (по 17) областям.

Ситуация с коронавирусом в регионах Украины на 18 февраля
Ситуация с коронавирусом в регионах Украины на 18 февраля

Стоит заметить, что заболеваемость коронавирусом начала резко расти в конце января и достигла своего пика в начале февраля, и сейчас снова несколько идет на убыль.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине
Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине

На этой неделе рекордно выросло число выздоровевших от COVID-19, однако не все смогли успешно преодолеть болезнь, — количество летальных случаев тоже сильно выросло вплоть до отметки в 310 смертей 16 февраля.

Статистика смертности от коронавируса в Украине
Статистика смертности от коронавируса в Украине

Напомним, ранее "Телеграф" писал, в чем опасность употребления кофеина после коронавируса.

Теги:
#Коронавирус #Covid-19
Обстрелы на Донбассе продолжались до ночи
В регионах
Свежие снимки войск РФ и проблемы со связью на Донбассе: что происходит у границ Украины 18 февраля
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Обстрелы на Донбассе продолжались до ночи
Свежие снимки войск РФ и проблемы со связью на Донбассе: что происходит у границ Украины 18 февраля
Дата публикации
Категория
Ветер повлиял на электроснабжение
Непогода ударила по Украине: какие области страдают больше всего (карта)
Дата публикации
Категория
Кремль хочет провести блицкриг в Украине
Путин такого не мог предугадать: что сдерживает РФ от нападения на Украину
Дата публикации
Категория
Число выздоровевших к выходным подросло
Больных и госпитализированных стало больше: свежая сводка по COVID-19 в Украине на 18 февраля
Дата публикации
Категория
Биатлон
Последняя надежда Украины на медали: прямая трансляция 14-го игрового дня на Олимпиаде в Пекине