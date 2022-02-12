Смертей больше, выздоровевших меньше: обстановка с COVID-19 в Украине на 12 февраля

Больше всего новых больных в Киеве, Одессе и Днепре

Хотя с каждым днем в Украине продолжает увеличиваться число выздоравливающих от коронавируса, суточное количество новых больных продолжает оставаться высоким, — на утро субботы, 12 февраля, зарегистрировали более 38 тысяч новых случаев.

Об этом говорится в свежей сводке Минздрава, сообщает "Телеграф".

За последние сутки зафиксировали:

38 212 новых случаев (41 229 днем ранее);

новых случаев (41 229 днем ранее); 265 смертей (вчера было 236 летальных случаев);

смертей (вчера было 236 летальных случаев); 3 753 госпитализированных (3 936 накануне);

госпитализированных (3 936 накануне); 19 943 выздоровевших (20 850 на вчера).

Больше всего новых случаев приходится на Киев (4 229), Одесскую (3 670) и Днепропетровскую области (2 596).

Тем временем наибольшее количество смертей зарегистрировано в Киеве (34), Сумской (21), Ивано-Франковской (15), Полтавской (15) областях.

Ситуация с коронавирусом в регионах

Как известно, в Украине уже несколько недель подряд растет заболеваемость COVID-19, — неделей ранее показатели достигали отметки почти в 44 тысячи новых случаев за сутки, в то время как на этой неделе они несколько снизились, и не превышали показателя в 41,6 тысяч новых больных.

Динамика коронавируса в Украине

Как сообщал "Телеграф", после коронавируса может начаться одышка, бессонница и депрессия, но это можно вылечить.