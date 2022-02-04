Может начаться одышка, бессонница и даже депрессия: как лечить постковидный синдром

Последствия COVID-19 могут ощущаться в течение 5-12 недель после заболевания.

Коронавирус продолжает с рекордными темпами распространяться по Украине и показывать новые симптомы. Хуже всего, что даже после полного выздоровления от COVID-19 люди могут ощущать на себе его последствия — это называется "постковидный синдром".

Как утверждают в Минздраве, постковидный синдром может длиться от 5 до 12 недель после перенесенного COVID-19 и сопровождаться симптомами, возникшими и во время болезни.

Какие симптомы у постковидного синдрома?

Речь о слабости, быстрой утомляемости, одышке, потере обоняния и вкуса, длительном кашле, тревожности, депрессивном состоянии, головной боли и даже выпадении волос. И перечень этих симптомов не исчерпывающий.

Как улучшить состояние после COVID-19?

Относительно борьбы с последствиями перенесенного коронавируса специалисты Минздрава предупреждают, что она может быть длительной, а состояние здоровья лучше всего обсудить со своим семейным врачом.

Общие же рекомендации по улучшению состояния здоровья после COVID-19 такие:

соблюдение режима сна;

сбалансированное питание;

умеренная физическая активность;

прогулки на открытом воздухе;

упражнения для тренировки мозга

Что нужно знать о постковидном синдроме. Инфографика: Teelgram-канал "Коронавирус_инфо"

Напомним, что в Украине зафиксировали очередной всплеск пандемии коронавируса на фоне распространения штамма "Омикрон". Он отличается от "Дельты" темпами распространения и отличием в некоторых симптомах. Более подробно об этом читайте в материале "Телеграфа". Также мы писали, можно ли заболеть Омикроном повторно и протекает ли болезнь в более легкой форме.