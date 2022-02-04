Может начаться одышка, бессонница и даже депрессия: как лечить постковидный синдром
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Последствия COVID-19 могут ощущаться в течение 5-12 недель после заболевания.
Коронавирус продолжает с рекордными темпами распространяться по Украине и показывать новые симптомы. Хуже всего, что даже после полного выздоровления от COVID-19 люди могут ощущать на себе его последствия — это называется "постковидный синдром".
Как утверждают в Минздраве, постковидный синдром может длиться от 5 до 12 недель после перенесенного COVID-19 и сопровождаться симптомами, возникшими и во время болезни.
Какие симптомы у постковидного синдрома?
Речь о слабости, быстрой утомляемости, одышке, потере обоняния и вкуса, длительном кашле, тревожности, депрессивном состоянии, головной боли и даже выпадении волос. И перечень этих симптомов не исчерпывающий.
Как улучшить состояние после COVID-19?
Относительно борьбы с последствиями перенесенного коронавируса специалисты Минздрава предупреждают, что она может быть длительной, а состояние здоровья лучше всего обсудить со своим семейным врачом.
Общие же рекомендации по улучшению состояния здоровья после COVID-19 такие:
- соблюдение режима сна;
- сбалансированное питание;
- умеренная физическая активность;
- прогулки на открытом воздухе;
- упражнения для тренировки мозга
Напомним, что в Украине зафиксировали очередной всплеск пандемии коронавируса на фоне распространения штамма "Омикрон". Он отличается от "Дельты" темпами распространения и отличием в некоторых симптомах. Более подробно об этом читайте в материале "Телеграфа". Также мы писали, можно ли заболеть Омикроном повторно и протекает ли болезнь в более легкой форме.
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