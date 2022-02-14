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Вживати каву небезпечно: лікарі озвучили несподівану "побічку" після COVID-19

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Після "Омікрону" краще відмовитися від кави
Після "Омікрону" краще відмовитися від кави

Кофеїн після коронавірусу виводить з організму корисні речовини та погіршує самопочуття.

Коронавірусна інфекція штаму "Омікрон" вже кілька місяців вирує в Україні. Крім того, що він має значно швидші темпи поширення та відмінні від інших штамів симптоми, з’ясувався ще один нюанс — після перенесеного COVID-19 краще не вживати каву.

Про це повідомив офіційний Telegram-канал МОЗ України "Коронавірус_інфо".

Рекомендація ВООЗ для населення у зв’язку з пандемією COVID-19

Зазначається, що громадянам, які перехворіли на штам коронавірусу "Омікрон" лікарі взагалі не радять вживати каву. Це пояснюється тим, що частим постковідним симптомом у людей після COVID-19 є сонливість та зниження працездатності, а вживання кофеїну призводить до зниження в організмі рівня аденозинтрифосфорної кислоти — саме вона відіграє важливу роль в обміні енергії та речовин.

Однак і це далеко не всі причини, чому після COVID-19 не можна вживати каву. Лікарі додали, що кофеїн призводить ще й до зневоднення і, як наслідок, до підвищення згортання крові. Кава також знижує у крові рівень калію, що негативно впливає на роботу серця і серцево-судинної системи.

Інформація МОЗ України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків

Додамо, що замість кави лікарі радять вживати зелений чай.

Раніше повідомлялося, що найсильніше штам "Омікрон" б’є по дітях, а за симптомами нагадує звичайний грип. Про це у коментарі "Телеграфу" розповів лікар-інфекціоніст Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні Роман Пономаренко, озвучивши найтиповіші прояви хвороби у дітлахів.

Теги:
#Україна #Кава #Коронавірус #Побічні ефекти #Covid-19 #Омікрон
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