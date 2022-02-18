"Свобода слова Савіка Шустера". Хроніка неоголошеної війни (онлайн-трансляція)

Початок ефіру вже о 21:00

В ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" у п’ятницю, 18 лютого, розглянуть хроніку неоголошеної війни.

Обстріли, що почастішали на Донбасі та торкнулися шкіл, дитсадків і житлових будинків, майбутнє України в НАТО, визнання Росією "незалежності" так званих "ДНР" і "ЛНР" — лише деякі теми, які розберуть у рамках ефіру.

В обговоренні візьмуть участь:

екс-президент України Петро Порошенко;

екс-прем’єр, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк;

екс-глава СБУ, голова партії "Сила та Честь" Ігор Смешко;

колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк;

колишній глава МЗС України Володимир Огризко;

лідер партії "НАШІ" Євген Мураєв;

нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич;

лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький;

журналіст, головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

Окрім іншого, запросили віце-прем’єр-міністра Ірину Верещук, міністра оборони Олексія Резнікова, міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, секретаря РНБО Олексія Данилова, голову "Слуги народу" Давида Арахамію.

Важливо! Під трансляцією ви можете написати свої питання, які журналісти поставлять гостям у прямому ефірі! Так що залишайтеся онлайн протягом рекламних пауз – тоді політики відповідатимуть на ваші запитання!