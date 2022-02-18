"Свобода слова Савика Шустера". Хроники необъявленной войны (онлайн-трансляция)

Начало эфира уже в 21:00

В эфире "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу, 18 февраля, рассмотрят хронику необъявленной войны.

Участившиеся обстрелы на Донбассе, затронувшие школы, детсады и жилые дома, будущее Украины в НАТО, признание Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", — лишь некоторые темы, которые разберут в рамках эфира.

В обсуждении примут участие:

экс-президент Украины Петр Порошенко;

экс-премьер, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк;

экс-глава СБУ, глава партии "Сила и Честь" Игорь Смешко;

бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк;

бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко;

лидер партии "НАШИ" Евгений Мураев;

нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич;

лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий;

журналист, главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Помимо прочего, пригласили вице-премьер-министра Ирину Верещук, министра обороны Алексея Резникова, министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, секретаря СНБО Алексея Данилова, главу "Слуги народа" Давида Арахамию.

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