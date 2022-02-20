Канада передала Україні летальну зброю: подробиці (фото)

Перша партія допомоги з Канади прибула в Україну ще 4 лютого.

На тлі загрози повномасштабного російського вторгнення Україна отримала ще одну партію військової допомоги. Цього разу в аеропорт "Львів" прибула допомога з Канади.

Як повідомляє Міністерство оборони України, військово-транспортний літак Канади прибув в Україну 19 лютого.

Зазначається, що українські військові отримали снайперські гвинтівки, автоматичні гвинтівки, кулемети з оптичними засобами прицілювання, пістолети, прилади нічного бачення і спостереження та військове спорядження.

У Міноборони з цього приводу зазначили, що отримана летальна зброя буде допомагати українським військовослужбовцям стримувати агресію Російської Федерації.

Зазначається, що це вже другий літак з Канади, який доставив в Україну військову допомогу. Перший прибув у країну 4 лютого.

Нагадаємо, що Україна отримала військову допомогу не лише від Канади. Озброєння передала також Польща — мова про зенітно-ракетні комплекси Piorun із боєприпасами. Крім того, новітні протитанкові системи NLAW доставила Велика Британія, а США передали "Джавеліни" та новенькі реактивні снаряди SMAW-D.