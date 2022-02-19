Зеленський наїхав на Захід через істерію навколо дат можливого вторгнення Росії

Глава української держави заявив, що хотів би почути від ЄС та НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україну не варто постійно лякати новими датами початку повномасштабного вторгнення Росії, а натомість у нашій країні хочуть почути відповіді на питання щодо перспектив вступу до ЄС та НАТО.

Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

"Ми захищатимемо свою землю і 16 лютого, і 1 березня, і 31 грудня. Нам набагато більше потрібні інші дати і всі чудово розуміють які", — сказав Зеленський.

Він нагадав, що 20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні, який є нагадуванням про те, що багато українців віддали життя за бажання бачити свою країну частиною Європейського Союзу.

Також Зеленський зазначив, що Росія постійно намагається переконати Україну в тому, що в Європі на неї ніхто не чекає. У відповідь, вважає він, ЄС має заявити, що ці твердження не відповідають дійсності.

Те саме, каже глава держави, стосується й НАТО.

"Нам кажуть – двері відчинені. Але поки що – стороннім вхід заборонено", – сказав Зеленський і закликав членів Альянсу сказати чесно, чи хочуть вони бачити Україну у своєму складі чи ні, а найкращим часом для цього він вважає саміт у Мадриді, який попередньо заплановано на 29-30 червня 2022 року.

Як повідомлялося раніше, Зеленський вирушив до Мюнхена на тлі збільшення напруги на лінії розмежування. Так 17 лютого окупанти обстріляли низку населених пунктів на підконтрольних територіях.

Під час свого виступу президент запевнив, що Україна має намір повертати окуповані території виключно дипломатичним шляхом.

Крім того, він запросив консультації з безпеки в рамках Будапештського меморандуму, через який Україна залишилася без ядерної зброї.