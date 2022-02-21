Народний синоптик розповів, на яку погоду чекати в Україні до кінця місяця

До кінця місяця стовпчики термометрів в Україні вдень впевнено виходитимуть у "плюс", але вночі ще очікуються морози

Кінець лютого в Україні, як і прогнозували синоптики раніше, обіцяє бути досить теплим як для цієї пори року.

Відповідним прогнозом поділився із "Телеграфом" народний синоптик Станіслав Щедрін.

За його словами, в останні дні місяця майже по всій Україні стовпчики термометрів коливатимуться в межах від -4 до +5 градусів вночі та в межах 5-10 градусів тепла вдень.

Проте, зазначає Щедрін, на півночі країни все ж таки буде прохолодніше: від -7 до +2 градусів.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" зазначив, що в Україні із середини лютого по суті розпочалася метеорологічна весна. За його словами, цей період характерний тим, що середньодобові температури утримуються на рівні вище 0 градусів.

При цьому в іншому погода буде менш привітною до українців: дощі та опади у вигляді мокрого снігу час від часу накриватимуть окремі регіони України до кінця місяця. За словами синоптика, це пов’язано з тим, що в Україні очікується проходження циклонів.

Як повідомлялося, у березні, згідно з довгостроковим прогнозом, в Україні ще спостерігатиметься нестійка погода. А ось зовсім весняна погода із високою температурою повітря очікується у квітні.