Укр

Народный синоптик рассказал, какую погоду ждать в Украине до конца месяца

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Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Февраль обещает завершиться довольно теплой погодой
Февраль обещает завершиться довольно теплой погодой

До конца месяца столбики термометров в Украине днем будут уверенно выходить в "плюс", но ночью еще ожидаются морозы

Конец февраля в Украине, как и прогнозировали синоптики ранее, обещает быть довольно теплым как для этого времени года.

Соответствующим прогнозом поделился с "Телеграфом" народный синоптик Станислав Щедрин.

По его словам, в последние дни месяца почти по всей Украине столбики термометров будут колебаться в пределах от -4 до +5 градусов ночью и в пределах 5-10 градусов тепла днем.

Однако, отмечает Щедрин, на севере страны все же будет прохладнее: от -7 до +2 градусов.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" отметил, что в Украине с середины февраля по сути началась метеорологическая весна. По его словам, это период характерен тем, что среднесуточные температуры держатся на уровне выше 0 градусов.

При этом в остальном погода будет менее приветлива к украинцам: дожди и осадки в виде мокрого снега будут время от времени накрывать отдельные регионы Украины до конца месяца. По словам синоптика, это связано с тем, что в Украине ожидается прохождение циклонов.

Как сообщалось, в марте, согласно долгосрочному прогнозу, в Украине еще будет наблюдаться неустойчивая погода. А вот совсем весенняя погода с высокой температурой воздуха ожидается в апреле.

Теги:
#Украина #Погода #Прогноз #Февраль #Народный синоптик
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