В Україні 10 млн пенсіонерів отримають надбавку: кому та на скільки підвищать виплату
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Найменший розмір підвищення становитиме 100 гривень.
В Україні 1 березня 2022 року проіндексують пенсії. Підвищення мають отримати близько 10 мільйонів пенсіонерів — найменший розмір надбавки становитиме 100 гривень.
Про це повідомило Міністерство соціальної політики у Facebook.
Відомо, що коефіцієнт підвищення складе 1,14, а перерахують пенсійні виплати понад 10 мільйонам громадян.
При цьому середній розмір підвищення складе 360 гривень, а найменший — 100 гривень.
Кому і на скільки підвищать пенсії з 1 березня?
Є такі категорії, які отримають підвищення пенсії у розмірі 1100 гривень — мова про потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
Відчутним підвищення пенсії з 1 березня буде і для військових — майже півмільйона з них отримають надбавку у розмірі 705 гривень.
Пенсії за віком для 2,2 мільйонів громадян також підвищать:
- особи 80 + отримають 570 гривень замість 500;
- особи віком від 75 до 80 років отримають 456 гривень замість 400.
Щомісячну доплату у 135 гривень нарахують до страхових пенсій, які не потрапили під індексацію, бо були призначені протягом трьох останніх років.
Також збільшено на 24% (або 400 гривень) розмір допомоги на третю і кожну наступну дитину до досягнення нею 6-річного віку, яка виховується в багатодітній родині.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2022 році на українських пенсіонерів чекає 12 перерахунків пенсій, які пройдуть у 5 етапів.
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