Якою буде ваша пенсія в Україні у майбутньому: вирахувати допоможе спеціальний калькулятор

Дізнатися вийде не лише суму, а й розмір стажу

Попри те, що в Україні регулярно переглядається розмір пенсії, питання щодо її розміру існують завжди. Але не всі знають, що в країні існує можливість підрахувати, скільки ж грошей ви отримуватимете в майбутньому.

"Телеграф", посилаючись на пресслужбу Пенсійного фонду України, нагадає, що таке пенсійний калькулятор та як ним користуватися.

Що це за сервіс?

За допомогою Пенсійного калькулятора (далі — ПК) українці здатні легко підрахувати скільки грошей вони отримають, вийшовши на заслужений відпочинок. Разом із передбачуваною сумою система видасть і розмір наявного стажу. Зазначимо, що в Україні такий сервіс працює вже кілька років — із 2019-го.

Порядок дій

Для використання ПК вам знадобиться будь-який гаджет (хоч комп’ютер, хоч смартфон) та наявність спеціального "Дія.Підпис". Останній формується як на вебверсії порталу "Дія", так і в його мобільній версії.

Такий виглядає пенсійний калькулятор

Зареєструйтесь на Порталі ПФУ через "Дія.Підпис". Також для цього можна використовувати ЕЦП, отриманий в банку.

Виберіть алгоритм, за яким розраховуватимуться пенсії. Система пропонує два варіанти: або з урахуванням стажу, або лише за конкретними запропонованими даними.

Доповніть усі дані про вашу трудову діяльність, якщо система про це попросить.

Натиснути кнопку "Зберегти та розрахувати", після чого сервіс почне підрахунок ваших фінансів.

Всі дані будуть надані користувачеві з урахуванням страхового стажу, який є на конкретну дату.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які категорії населення вже незабаром завдяки новому законопроєкту зможуть розраховувати на дострокову пенсію незалежно від віку.

Також ми писали, що незабаром така розкіш, як достроковий вихід на заслужений відпочинок, стане доступною людям, які мають понад 40 років страхового стажу.