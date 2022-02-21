Какой будет ваша пенсия в Украине в будущем: просчитать поможет специальный калькулятор

Узнать получится не только сумму, но и размер стажа

Несмотря на то, что в Украине регулярно пересматривается размер пенсии, вопросы касаемо ее размера существуют всегда. Но не все знают, что в стране существует возможность подсчитать, сколько же денег вы будете получать в будущем.

"Телеграф", ссылаясь на пресс-службу Пенсионного фонда Украины, напомнит, что такое пенсионный калькулятор и как им пользоваться.

Что за сервис?

С помощью Пенсионного калькулятора (далее — ПК) украинцы способны легко подсчитать, сколько денег они получат, выйдя на заслуженный отдых. Вместе с предполагаемой суммой система выдаст и размер имеющегося стажа. Отметим, что в Украине такой сервис работает уже несколько лет — с 2019-го.

Порядок действий

Для использования ПК вам понадобится любой гаджет (хоть компьютер, хоть смартфон) и наличие специального Дія.Підпис. Последний формируется как на веб-версии портала "Дія", так и в его мобильной версии.

Так выглядит пенсионный калькулятор

Зарегистрируйтесь на Портале ПФУ через "Дія.Підпис". Также для этих целей можно использовать ЭЦП, полученную в банке.

Выберите алгоритм, за которым будет рассчитываться пенсии. Система предлагает два варианта: либо с учетом стажа, либо исключительно по конкретным предложенным данным.

Дополните все данные о вашей трудовой деятельности, если система об этом попросит.

Нажать кнопку "Сохранить и рассчитать", после чего сервис начнет подсчет ваших финансов.

Все данные будут предоставлены пользователю с учетом страхового стажа, который имеется у него на конкретную дату.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие категории населения уже вскоре, благодаря новому законопроекту, смогут рассчитывать на досрочную пенсию вне зависимости от возраста.

Также мы писали, что вскоре подобная роскошь, как досрочный выход на заслуженный отдых, станет доступной людям, имеющим более 40 лет страхового стажа.