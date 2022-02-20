Досрочный выход на пенсию: кому разрешили и что об этом нужно знать

Еще четыре категории могут рассчитывать на пенсионные выплаты до достижения возраста.

На досрочный выход на пенсию могут рассчитывать не только лица, которые имеют 40 лет стажа. Некоторые категории граждан — многодетные родители, или же воспитывающие детей с тяжелыми болезнями — также имеют на это право.

Это стало возможным после того, как Верховная Рада 15 февраля приняла соответствующий законопроект.

Кто может выйти на пенсию досрочно?

Выход на пенсию еще до достижения пенсионного возраста по новому закону стал возможен для четырех категорий граждан:

Многодетные родители (и женщины, и мужчины), воспитавшие к 6-летнему возрасту 5 или более детей. Однако при условии , что они достигли определенного возраста (50 лет для женщин, 55 лет для мужчин) и имеют страховой рабочий стаж не менее 15 лет (для женщин) и 20 лет (для мужчин).

, что они достигли определенного возраста (50 лет для женщин, 55 лет для мужчин) и имеют страховой рабочий стаж не менее 15 лет (для женщин) и 20 лет (для мужчин). Граждане, уволенные с работы по инициативе работодателя (не скорее, чем за полтора года до достижения пенсионного возраста) в связи с реорганизацией, ликвидацией, банкротством и сокращением работников, или из-за того, что состояние здоровья работника не соответствует занимаемой должности. Условия: лицо должно зарегистрироваться в государственной службе занятости и иметь страховой стаж, необходимый для назначения пенсии в минимальном размере (30 лет для мужчин и 35 лет для женщин).

лицо должно зарегистрироваться в государственной службе занятости и иметь страховой стаж, необходимый для назначения пенсии в минимальном размере (30 лет для мужчин и 35 лет для женщин). Родители детей, которые болеют тяжелыми редкими заболеваниями, но не имеют установленной инвалидности (ДЦП, тяжелое психическое расстройство, сахарный диабет I типа, острое или хроническое заболевание почек IV степени, нуждающиеся в трансплантации органа, имеют редкое орфанное, онкологическое, онкогематологическое заболевание и др.).

Родители лиц с инвалидностью с детства при условии достижения ими возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин, а также наличия не менее 15 лет страхового стажа для женщин и 20 лет для мужчин.

Добавим, что этот законопроект еще должен подписать глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, после чего передать на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько нужно страхового стажа, чтобы выйти на пенсию в 60 лет.