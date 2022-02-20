Достроковий вихід на пенсію: кому дозволили та що про це треба знати

Ще чотири категорії можуть розраховувати на пенсійні виплати ще до досягнення віку.

На достроковий вихід на пенсію можуть розраховувати не лише особи, які мають понад 40 років стажу. Деякі категорії громадян — багатодітні батьки, або ж такі, які виховують дітей з важкими хворобами — також мають на це право.

Це стало можливим після того, як Верховна Рада 15 лютого ухвалила відповідний законопроєкт.

Хто може вийти на пенсію достроково?

Вихід на пенсію ще до досягнення пенсійного віку за новим законом став можливий для чотирьох категорій громадян:

Багатодітні батьки (і жінки, і чоловіки), які виховали до 6-річного віку 5 або більше дітей. Однак, за умови що вони досягли певного віку (50 років для жінок, 55 років для чоловіків) і мають страховий робочий стаж не менше 15 років (для жінок) і 20 років (для чоловіків).

що вони досягли певного віку (50 років для жінок, 55 років для чоловіків) і мають страховий робочий стаж не менше 15 років (для жінок) і 20 років (для чоловіків). Громадяни, яких звільнили з роботи з ініціативи роботодавця (не скоріше, ніж за півтора року до досягнення пенсійного віку) у зв’язку з реорганізацією, ліквідацією, банкрутством і скороченням працівників, або через те, що стан здоров’я працівника не відповідає займаній посаді. Умови : особа має зареєструватися у державній службі зайнятості та мати страховий стаж, необхідний для призначення пенсії у мінімальному розмірі (30 років для чоловіків та 35 років для жінок).

: особа має зареєструватися у державній службі зайнятості та мати страховий стаж, необхідний для призначення пенсії у мінімальному розмірі (30 років для чоловіків та 35 років для жінок). Батьки дітей, які хворіють на важкі рідкісні захворювання, але не мають встановленої інвалідності (ДЦП, важкий психічний розлад, цукровий діабет І типу, гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, потребують трансплантації органа, мають рідкісне орфанне, онкологічне, онкогематологічне захворювання та ін.).

Батьки осіб з інвалідністю з дитинства за умови досягнення ними віку 50 років для жінок та 55 років для чоловіків, а також наявності не менше ніж 15 років страхового стажу для жінок та 20 років для чоловіків.

Додамо, що цей законопроєкт ще має підписати голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, після чого передати на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки потрібно страхового стажу, щоб вийти на пенсію у 60 років.