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На Донбасі загинув боєць ЗСУ: обстановка на фронті на вечір вівторка

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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Збройні сили України зазнали втрат Новина оновлена 22 лютого 2022, 22:02
Збройні сили України зазнали втрат

Зафіксовано 72 порушень режиму припинення вогню

Внаслідок чисельних обстрілів з боку проросійських бойовиків 22 лютого на Донбасі загинув боєць ЗСУ.

Про це повідомили на брифінгу Міноборони.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення, ще п’ятеро – бойові травмування. Воїни знаходяться у лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я задовільний. Ще один український захисник отримав поранення несумісні з життям", — повідомили у Міноборони.

Усього 22 лютого зафіксовано 72 порушень режиму припинення вогню, 53 з яких із застосуванням забороненого "Мінськими домовленостями" озброєння. Окупанти задіяли реактивні системи залпового вогню, озброєння танків, артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У Міноборони також додали, що бойовики продовжують розміщувати артилерійські системи в межах населених пунктів та провокувати українських захисників на вогонь у відповідь.

Нагадаємо, російський парламент дозволив Путіну ввести війська на Донбас.

Також СБУ опублікувала запис розмов бойовиків, які обстрілюють Донбас.

Теги:
#Мінобороони #Донбас #ЗСУ
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