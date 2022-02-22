"Брешуть по-чорному": СБУ опублікувала запис розмов бойовиків, які обстрілюють Донбас

Місцеві жителі самі дивуються новинам від окупаційної "влади"

Представники Служби безпеки України підтвердили, що за обстрілами мирних жителів на Донбасі стоять російські окупанти. Доказами стали записи розмов місцевих жителів, а також бойовиків.

Подробиці повідомили у пресслужбі СБУ.

За інформацією правоохоронців, усі розмови відбувалися у лютому 2022 року і стосуються обстрілів останніх днів. На записах можна почути як окупантів, так і місцевих жителів, які розповідають про те, що відбувається в ОРДЛО.

"Та ну брешуть по-чорному. Я вчора був у Веселій Горі — там абсолютно тихо. Я приїжджаю додому, папік слухає радіо — Луганськ передає: обстріляли Веселу Гору. Дзвоню хлопцям-веселогорівцям, питаю, може, вночі обстріляли. Та ні, гонєво, у нас тихо абсолютно, ні сюди, ні звідси. […] Коротше. Я думаю, це спеціально все робиться", — повідомляється в одній з бесід.

Також є кілька розмов, які велися безпосередньо під час обстрілів — уточнювалися напрямки та кількість снарядів, а також правильність їхнього влучення.

Окрім цього, з розмов з росіянами стало відомо, що біля кордонів України знаходиться так званий "полк Кадирова", який уже готовий зайти на окуповану територію Донбасу.

Додамо, що запис, опублікований СБУ, також підтверджує, що обстріли Щастя та проблеми з роботою Луганської ТЕС — справа рук російських окупантів. При цьому українська армія утримується від обстрілів у відповідь, щоб це не розцінили як провокації.

Нагадаємо, що зараз ситуація на Донбасі дуже загострена після визнання Володимиром Путіним "незалежності" ОРДЛО. Це сталося після звернення до Кремля ватажків бойовиків "ДНР" та "ЛНР".

Зараз більшість цивілізованого світу реагує на дії Росії санкціями, котрі стосуються як конкретних людей, і банківських установ.

При цьому на сході України та в росЗМІ продовжують розганяти різні фейки, і деякі з них надто сміховинні.