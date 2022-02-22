"Брешут по-черному": СБУ опубликовала запись разговоров боевиков, которые обстреливают Донбасс

Местные жители сами удивляются новостям от оккупационной "власти"

Представители Службы безопасности Украины предоставили подтверждения того, что за обстрелами мирных жителей на Донбассе стоят российские оккупанты. Доказательствами стали записи разговоров местных жителей, а также самих боевиков.

Подробности сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации правоохранителей, все разговоры происходили в феврале 2022 и касаются обстрелов последних дней. На записях можно услышать как оккупантов, так и местных жителей, которые рассказывают о происходящем в ОРДЛО.

"Та ну брешут по-черному. Я вчера был в Веселой горе — там абсолютно тихо. Я приезжаю домой, папик слушает радио — Луганск передает: обстреляли Веселую Гору. Звоню хлопцам-веселогоровцам, спрашиваю, может, ночью обстреляли. Да не, гонево, у нас тихо абсолютно, ни сюда, ни отсюда. […] Короче. Я думаю, это спецом все делается", — сообщается в одной из бесед.

Также есть несколько разговоров, которые велись непосредственно во время обстрелов — уточнялись направления и количество снарядов, а также правильность их попадания.

Кроме этого из разговоров с россиянами стало известно, что у границ Украины находится так называемый "полк Кадырова", который уже готов зайти на оккупированную территорию Донбасса.

Добавим, что запись, опубликованная СБУ, также подтверждает, что обстрелы Счастья и проблемы с работой Луганской ТЭС — дело рук российских оккупантов. При этом украинская армия удерживается от ответных обстрелов, дабы их не расценили как провокации.

Напомним, что сейчас ситуация на Донбассе весьма обострена — после признания Владимиром Путиным "независимости" ОРДЛО. Это произошло после обращения в Кремль главарей боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Сейчас большинство цивилизованного мира реагирует на действия России санкциями, которые касаются как конкретных людей, так и банковских учреждений.

При этом на востоке Украины и в росСМИ продолжают разгонять различные фейки, и некоторые из них — слишком смехотворны.