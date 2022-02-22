На Донбассе погиб боец ВСУ: обстановка на фронте вечером вторника

Зафиксировано 72 нарушений режима прекращения огня

В результате многочисленных обстрелов со стороны пророссийских боевиков 22 февраля на Донбассе погиб боец ВСУ.

Об этом сообщили на брифинге Минобороны.

"В результате обстрелов один военнослужащий получил ранения, еще пятеро – боевые ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья удовлетворительное. Еще один украинский защитник получил ранения несовместимые с жизнью", — сообщили в Минобороны.

Всего 22 февраля зафиксировано 72 нарушения режима прекращения огня, 53 из которых с применением запрещенного "Минскими договоренностями" вооружения. Оккупанты задействовали реактивные системы залпового огня, вооружение танков, артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В Минобороны также добавили, что боевики продолжают размещать артиллерийские системы в пределах населенных пунктов и провоцировать украинских защитников на ответный огонь.

Напомним, российский парламент разрешил Путину ввести войска на Донбасс.

Также СБУ опубликовала запись разговоров боевиков, обстреливающих Донбасс.