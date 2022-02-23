У ЗСУ уточнили, чи збережуть за резервістами робоче місце та зарплату

Максимальний термін служби резервістів – 1 рік.

В Україні згідно з наказом президента Володимира Зеленського в середу, 23 лютого, стартував призів резервістів на військову службу на заклик осіб із числа резервістів у особливий період.

З огляду на це в Службі зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України роз’яснили моменти з робочими місцями та зарплатами резервістів.

Насамперед слід зазначити, що призов стосується резервістів першої черги оперативного резерву, тобто військовослужбовців, які звільнилися з строкової військової служби, військової служби по призову під час мобілізації, на особливий період, які за своїми професійно-психологічними характеристиками та станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві, та отримали певну військову облікову спеціальність.

Призов розпочнеться з 23 лютого 2022 року. Максимальний термін служби – 1 рік.

Природно, що резервісти, що епідлягають призову, мають роботу і повинні забезпечувати себе і свої сім’ї матеріально.

Проте законодавство України це передбачило і, як наслідок, за резервістами, що призвані на службу, зберігатиметься робоче місце.

Також за призваними буде збережено середньомісячну заробітну плату.

Не оминає законодавство і роботодавців резервістів: вони за законом отримують компенсацію заробітної плати, виплачену резервісту, за час відсутності працівника на робочому місці.

Раніше "Телеграф" розбирався, хто в Україні є резервістами, які черги резерву існують, а також як стати резервістом.