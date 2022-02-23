В ВСУ уточнили, сохранят ли за резервистами рабочее место и зарплату

Максимальный срок службы призываемых резервистов – 1 год

В Украине согласно приказу президента Владимира Зеленского в среду, 23 февраля, стартовал призов резервистов на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Ввиду этого в Службе по связям с общественностью Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины разъяснили моменты с рабочими местами и зарплатами призываемых резервистов.

Прежде всего нужно отметить, что призыв касается резервистов первой очереди оперативного резерва, то есть военнослужащих, которые уволились со срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в военном резерве и отвечают установленным требованиям прохождения службы в военном резерве, и приобрели определенную военную учетную специальность.

Призыв начнется с 23 февраля 2022 года. Максимальный срок службы – 1 год.

Естественно, что призываемые резервисты имеют работу "на гражданке" и должны обеспечивать себя и свои семьи материально.

Однако законодательство Украины это предусмотрело и, как следствие, за призванными резервистами будет сохраняться рабочее место.

Также за призванными будет сохранена среднемесячная заработная плата.

Не обходит законодательство и работодателей призванных резервистов: они по закону получают компенсацию заработной платы, выплаченную резервисту, за время, отсутствия работника на рабочем месте.

Ранее "Телеграф" разбирался, кто в Украине является резервистами, какие очереди резерва существуют, а также как стать резервистом.