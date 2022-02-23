Данілов відповів на запитання про комендантську годину в Україні: чого тепер чекати

В Україні в умовах режиму НС можуть вводитися різні обмеження на пересування

В Україні запроваджується правовий режим надзвичайного стану.

Як повідомив на брифінгу в середу, 23 лютого, секретар РНБО України Олексій Данілов, НС вводиться майже по всій країні, крім Донецької та Луганської областей, де триває операція Об’єднаних сил.

За його словами, у різних регіонах України залежно від оперативної обстановки діятимуть різні обмеження, які визначатимуться на місцях.

"Що це може бути? Це буде посилення охорони громадського порядку та об’єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства. Це може бути обмеження й певний рух транспорту, може бути додатковий огляд транспорту, перевірка тих чи інших документів у фізичних осіб. Тобто це превентивні питання, щоб у країні зберігався спокій, працювала економіка", — сказав секретар РНБО.

При цьому відповідаючи на запитання журналістів, "комендантська година передбачається в регіонах?", Данілов відповів: "Залежно від ситуації, яка буде на тій чи іншій території, штаб (НС — ред.) може приймати ті чи інші рішення".

При цьому зазначимо, що згідно з чинним законодавством у разі запровадження правового режиму надзвичайного стану указом президента України можуть вводитися такі заходи :

запровадження особливого режиму в’їзду та виїзду, а також обмеження свободи пересування територією, де вводиться НС;

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;

посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона проведення яких встановлюється судом;

заборона страйків;

примусове відчуження чи вилучення майна в юридичних та фізичних осіб.

Докладніше про те, що є правовим режимом надзвичайного стану, читайте в нашому матеріалі "Що таке надзвичайний стан і чим відрізняється від військового: список обмежень".