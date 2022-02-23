Укр

Данилов ответил на вопрос о комендантском часе в Украине: чего теперь ждать

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
147
В регионах могут ввести ограничения на передвижение Новость обновлена 23 февраля 2022, 13:42
В регионах могут ввести ограничения на передвижение

В Украине в условиях режима ЧП могут вводиться различные ограничения на передвижение

В Украине вводится правовой режим чрезвычайного положения.

Как сообщил на брифинге в среду, 23 февраля, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, ЧП вводится почти по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей, где идет операция Объединенных сил.

По его словам, в разных регионах Украины в зависимости от оперативной обстановки будут действовать различные ограничения, которые будут определяться на местах.

"Что это может быть? Это будет усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства. Это может быть ограничение и движение транспорта, может быть дополнительный осмотр транспорта, проверка тех или иных документов у физических лиц. То есть это превентивные вопросы, чтобы в стране сохранялось спокойствие, работала экономика", — сказал секретарь СНБО.

При этом отвечая на вопрос журналистов, "комендантские часы предусматриваются в регионах?", Данилов ответил: "В зависимости от ситуации, которая будет на той или иной территории, штаб (ЧП — ред.) может принимать те или иные решения".

При этом отметим, что согласно действующему законодательству, в случае введения правового режима чрезвычайного положения указом президента Украины могут вводиться следующие меры:

  • введение особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится ЧП;
  • ограничение движения транспортных средств и их досмотр;
  • усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;
  • запрет на проведение массовых мероприятий, кроме мероприятий, запрет на проведение которых устанавливается судом;
  • запрет забастовок;
  • принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц.

Более подробно о том, что собой представляет правовой режим чрезвычайного положения, читайте в нашем материале "Что такое чрезвычайное положение и чем отличается от военного: список ограничений"

Теги:
#Украина #Чрезвычайная ситуация #Ограничения #Алексей Данилов
Нацгвардия
Украина
Чрезвычайное положение будет введено по всей Украине: подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Нацгвардия
Чрезвычайное положение будет введено по всей Украине: подробности
Дата публикации
Категория
Первым ударом по РФ за Донбасс стала остановка Северного потока-2
Остановят ли Путина санкции и удар по "Северному потоку-2"
Дата публикации
Категория
МИД Украины
МИД срочно обратилось к украинцам в России: подробности
Дата публикации
Категория
Президент Украины объявил призыв резервистов
Зеленский призывает в ВСУ часть украинцев: кому, когда и куда нужно явиться
Дата публикации
Категория
Данные хранятся на серверах
Если Россия захватит Киев: власти рассказали об уничтожении данных украинцев