Данилов ответил на вопрос о комендантском часе в Украине: чего теперь ждать

В Украине в условиях режима ЧП могут вводиться различные ограничения на передвижение

В Украине вводится правовой режим чрезвычайного положения.

Как сообщил на брифинге в среду, 23 февраля, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, ЧП вводится почти по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей, где идет операция Объединенных сил.

По его словам, в разных регионах Украины в зависимости от оперативной обстановки будут действовать различные ограничения, которые будут определяться на местах.

"Что это может быть? Это будет усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства. Это может быть ограничение и движение транспорта, может быть дополнительный осмотр транспорта, проверка тех или иных документов у физических лиц. То есть это превентивные вопросы, чтобы в стране сохранялось спокойствие, работала экономика", — сказал секретарь СНБО.

При этом отвечая на вопрос журналистов, "комендантские часы предусматриваются в регионах?", Данилов ответил: "В зависимости от ситуации, которая будет на той или иной территории, штаб (ЧП — ред.) может принимать те или иные решения".

При этом отметим, что согласно действующему законодательству, в случае введения правового режима чрезвычайного положения указом президента Украины могут вводиться следующие меры:

введение особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится ЧП;

ограничение движения транспортных средств и их досмотр;

усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;

запрет на проведение массовых мероприятий, кроме мероприятий, запрет на проведение которых устанавливается судом;

запрет забастовок;

принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц.

Более подробно о том, что собой представляет правовой режим чрезвычайного положения, читайте в нашем материале "Что такое чрезвычайное положение и чем отличается от военного: список ограничений"