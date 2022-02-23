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"Ну п***ць": лайка депутатів в Раді потрапила до прямого ефіру

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Українська Верховна Рада в середу приймає ряд важливих рішень Новина оновлена 23 лютого 2022, 15:07
Українська Верховна Рада в середу приймає ряд важливих рішень

Незадоволення викликала проблема при голосуванні

У Верховній Раді України 23 лютого стався казус — у прямому ефірі телеканалу "Рада" прозвучала лайка депутатів. Чиї саме голоси на записі — невідомо, проте висловлюються вони досить емоціонально. Мова в діалозі йшла про голосування за постанову про винесення санкцій щодо російських політиків на розгляд українського Радбезу.

Згідно зі словами депутатів, одному зі співрозмовників зателефонували з "Суспільного" із питанням, чому не голосували. Як з'ясовується пізніше — у голосуванні про санкції, ймовірно відбувся збій, і голос не зарахували.

Будьте уважні — на записі чутно нецензурні вислови.

Згідно з даними порталу Верховної Ради за прийняття постанови про звернення до РНБО не проголосували 22 особи. Ще 3 — утрималися.

Здебільшого не голосували члени фракції "ОПЗЖ" — 10 тих, хто не віддав свій голос.

Голосування ОПЗЖ за проєкт постанови
Голосування ОПЗЖ за проєкт постанови

Від партії "Слуга народу" не голосували 6 депутатів: Анатолій Гунько, Олександр Ковальов, Дмитро Любота, Ольга Савченко, Олександр Трухін та Павло Халімон.

З позафракційних депутатів не голосували: Сергій Магера, Вадим Новинський та Дмитро Шпенов.

З депутатської групи "Довіра" не віддали свого голосу двоє: Микола Люшняк та Сергій Шахов.

З "Голосу" не визначилась з позицією Леся Василенко.

Нагадаємо, українські нардепи хочуть запровадити санкції проти 351 особи строком на 10 років. Серед переліку санкцій — економічні, дипломатичні, правочинні.

Як писав "Телеграф", санкції передусім вводять проти тих росіян, які голосували за прийняття Державною Думою та Радбезом РФ рішень щодо визнання "незалежності" так званих "ЛНР-ДНР" та інш.

Теги:
#Голосування #Верховна Рада #Санкції
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