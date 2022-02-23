"Ну п***ец": ругань депутатов в Раде попала в прямой эфир

Недовольство вызвала проблема при голосовании

В Верховной Раде Украины 23 февраля произошел казус — в прямом эфире телеканала "Рада" прозвучала брань депутатов. Чьи голоса на записи — неизвестно, однако высказываются они довольно эмоционально. Речь в диалоге шла о голосовании за постановление о вынесении санкций в отношении российских политиков на рассмотрение украинского Совбеза.

Согласно словам депутатов, одному из собеседников позвонили с "Суспильного" с вопросом, почему не голосовали. Как выясняется позже — в голосовании о санкциях, вероятно, произошел сбой, и голос не засчитали.

Будьте внимательны – на записи слышны нецензурные выражения.

Согласно данным портала Верховной Рады за принятие постановления об обращении в СНБО не проголосовали 22 человека. Еще 3 – воздержались.

В большинстве своем не голосовали члены фракции "ОПЗЖ" — 10 тех, кто не отдал свой голос.

Голосование ОПЗЖ за проект постановления

От партии "Слуга народа" не голосовали 6 депутатов: Анатолий Гунько, Александр Ковалев, Дмитрий Любота, Ольга Савченко, Александр Трухин и Павел Халимон.

Из внефракционных депутатов не голосовали: Сергей Магера, Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов.

Из депутатской группы "Доверие" не отдали свой голос двое: Николай Люшняк и Сергей Шахов.

С "Голоса" не определилась с позицией Леся Василенко.

Напомним, украинские нардепы хотят ввести санкции против 351 человека сроком на 10 лет. Среди перечня санкций — экономические, дипломатические, правомочные.

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Как писал Телеграф, санкции прежде всего вводят против тех россиян, которые голосовали за принятие Государственной Думой и Совбезом РФ решений по признанию "независимости" так называемых "ЛНР-ДНР" и проч.