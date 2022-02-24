Рус

Росія сіє паніку: в Україні пояснили мету ударів по аеропортах

Автор
Артем Калінін Артем Калінін
Дата публікації
Читать на русском
Автор
505
Росія сіє паніку: в Україні пояснили мету ударів по аеропортах Новина оновлена 24 лютого 2022, 08:27

У Луцьку підірвали телевежу

Ракетних і авіаційних ударів Росії зазнали аеропорти не тільки у прикордонних з Росією областях, а й у заході країни.

Як повідомляє "Українська правда", РФ бомбардує аеропорт Франківська ракетами, він горить. У Косово та Коломні також обстріляно аеропорти.

Як кажуть джерела видання, ціль цих ударів — посіяти серед українців паніку.

Посилаючись на ДСНС, видання повідомляє, що у Хмельницькій області внаслідок артобстрілу спалахнув склад ПММ військової частини у Старокостянтинові.

У Дніпропетровській області у Краснопіллі та Марганці пожежа на військових складах.

У Вінницькій області у Тульчині та Бохані пожежі на військових частинах.

У Луцьку підірвали телевежу, місцеві видання повідомляють, що станом на 07.18 сталося вже шість вибухів. Співрозмовники УП розповідають, що від вибухів "ледве не посипалися вікна".

На Київщині палає військова частина біля Броварів.

Крім того, російські окупанти захопили села Городище та Мілове Луганської області.

Усі подробиці про війну в Україні в нашій хроніці: "Війна: війська Путіна зайшли в Україну, Росія веде ракетний обстріл багатьох міст України".

Дмитро Кулеба назвав 5 кроків для досягнення миру
Україна
"Зупиніть Путіна!" Кулеба звернувся до світових парнерів і назвав 5 кроків для миру
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Дмитро Кулеба назвав 5 кроків для досягнення миру
"Зупиніть Путіна!" Кулеба звернувся до світових парнерів і назвав 5 кроків для миру
Дата публікації
Категорія
Російські війська атакують практично всю територію України
Війна: війська Путіна заходять до України, Росія веде обстріл багатьох міст України (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Об’єкти цивільної оборони розташовані по всій Україні
Де сховатися у разі ракетних обстрілів: карти бомбосховищ найбільш міст
Дата публікації
Категорія
В Україні ввели воєнний стан
В Україні введено воєнний стан: що це таке та які заборони передбачає
Дата публікації
Категорія
Байден пообіцяв Путіну швидку відповідь
Байден заявив, що Росія обрала шлях війни проти України