Росія сіє паніку: в Україні пояснили мету ударів по аеропортах

У Луцьку підірвали телевежу

Ракетних і авіаційних ударів Росії зазнали аеропорти не тільки у прикордонних з Росією областях, а й у заході країни.

Як повідомляє "Українська правда", РФ бомбардує аеропорт Франківська ракетами, він горить. У Косово та Коломні також обстріляно аеропорти.

Як кажуть джерела видання, ціль цих ударів — посіяти серед українців паніку.

Посилаючись на ДСНС, видання повідомляє, що у Хмельницькій області внаслідок артобстрілу спалахнув склад ПММ військової частини у Старокостянтинові.

У Дніпропетровській області у Краснопіллі та Марганці пожежа на військових складах.

У Вінницькій області у Тульчині та Бохані пожежі на військових частинах.

У Луцьку підірвали телевежу, місцеві видання повідомляють, що станом на 07.18 сталося вже шість вибухів. Співрозмовники УП розповідають, що від вибухів "ледве не посипалися вікна".

На Київщині палає військова частина біля Броварів.

Крім того, російські окупанти захопили села Городище та Мілове Луганської області.

Усі подробиці про війну в Україні в нашій хроніці: "Війна: війська Путіна зайшли в Україну, Росія веде ракетний обстріл багатьох міст України".