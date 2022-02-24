Россия сеет панику: в Украине объяснили цель ударов по аэропортам
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В Луцке взорвали телебашню
Ракетным и авиационным ударам России подверглись аэропорты не только в приграничных с Россией областях, но и на западе страны.
Как сообщает "Украинская правда", РФ бомбит аэропорт Франковска ракетами, он горит. В Косово и Коломне также обстреляны аэропорты.
Как говорят источники издания, цель этих ударов — посеять среди украинцев панику.
Ссылаясь на ГСЧС, издание сообщает, что в Хмельницкой области в результате артобстрела загорелся состав ГСМ воинской части в Староконстантинове.
В Днепропетровской области в Краснополье и Марганце пожар на военных складах.
В Винницкой области в Тульчине и Бохане пожары на военных частях.
В Луцке взорвали телебашню, местные издания сообщают, что по состоянию на 07:18 произошло уже шесть взрывов. Собеседники УП рассказывают, что от взрывов "чуть ли не посыпались окна".
В Киевской области пылает военная часть возле Броваров.
Кроме того, российские оккупанты захватили села Городище и Милово Луганской области.
Все подробности о войне в Украине в нашей хронике: "Война: войска Путина зашли в Украину, Россия ведет ракетный обстрел многих городов Украины".
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