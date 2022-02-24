Россия сеет панику: в Украине объяснили цель ударов по аэропортам

В Луцке взорвали телебашню

Ракетным и авиационным ударам России подверглись аэропорты не только в приграничных с Россией областях, но и на западе страны.

Как сообщает "Украинская правда", РФ бомбит аэропорт Франковска ракетами, он горит. В Косово и Коломне также обстреляны аэропорты.

Как говорят источники издания, цель этих ударов — посеять среди украинцев панику.

Ссылаясь на ГСЧС, издание сообщает, что в Хмельницкой области в результате артобстрела загорелся состав ГСМ воинской части в Староконстантинове.

В Днепропетровской области в Краснополье и Марганце пожар на военных складах.

В Винницкой области в Тульчине и Бохане пожары на военных частях.

В Луцке взорвали телебашню, местные издания сообщают, что по состоянию на 07:18 произошло уже шесть взрывов. Собеседники УП рассказывают, что от взрывов "чуть ли не посыпались окна".

В Киевской области пылает военная часть возле Броваров.

Кроме того, российские оккупанты захватили села Городище и Милово Луганской области.

Все подробности о войне в Украине в нашей хронике: "Война: войска Путина зашли в Украину, Россия ведет ракетный обстрел многих городов Украины".