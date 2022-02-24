В Україні запускають евакуаційні рейси: подробиці

Виїхати з міст, які потрапили під обстріли російської армії, можна буде 24 лютого.

"Укрзалізниця" у зв'язку з атакою російської армії на українські регіони запускає евакуаційні рейси у три області — Луганську, Донецьку та Одеську.

Про це повідомила пресслужба українського перевізника.

Зазначається, що евакуаційні рейси плануються у четвер, 24 лютого, з таких регіонів та вокзалів:

Луганська область — два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватово та Рубіжного сьогодні вдень.

— два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватово та Рубіжного сьогодні вдень. Донецька область — два потяги відправлятимуться з Краматорська, два — з Маріуполя, один — з Костянтинівки.

— два потяги відправлятимуться з Краматорська, два — з Маріуполя, один — з Костянтинівки. Одеська область — один евакуаційний рейс буде відправлений сьогодні з Одеси.

Варто зазначити, що з міркувань безпеки точний час відправлення та місце призначення не розкриваються. Громадянам радять слідкувати за оновленням на офіційних сторінках "Укрзалізниці" та уважно слухати оголошення на вокзалах вищевказаних міст.

Ситуація на деяких вокзалах України виглядає наступним чином:

Нагадаємо, що після того, як Путін фактично оголосив Україні війну, мешканцям підконтрольної Україні Луганщини запропонували на якийсь час залишити рідні місця для власної безпеки.

На жаль, за інформацією МВС, бойовикам "ЛНР" та російським військовослужбовцям вдалося спільними силами захопити два невеликі села в Луганській області.