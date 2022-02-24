"Київ бомбили, нам оголосили, що розпочалася війна" – цього разу на Україну напала Російська Федерація

У столиці на вулицях мало людей, стоїть тривожна тиша

Тих людей, які пам’ятають слова пісні про раптове вторгнення 22 червня 1941 року військ фашистської Німеччини на територію СРСР і в тому числі України: "Київ бомбили, нам оголосили, що почалася війна" — вже майже не залишилося живими. І ось також віроломно напали на Україну нащадки "переможців", "дідів, які воювали" та "яким дякую за перемогу".

На Центральному вокзалі багато людей, які хочуть залишити столицю

У Києві на залізничному вокзалі багато людей та пов’язано це не з відпускним сезоном.

Як повідомляє Укрзалізниця у своєму Телеграм-каналі, пасажири, які мають квитки, виїжджають своїми рейсами. Проте всім пропонують придбати квитки через онлайн-канали.

Частина поїздів затримується

Укрзалізниця працює у штатному, але надзвичайному режимі. Потяги курсують – переважно у західному напрямку. А ось із Донбасу очікуються евакуаційні потяги.

"Евакуаційні рейси планується виконати з наступних регіонів та вокзалів:

Луганська область:

Два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватового, Рубіжного та Лисичанська сьогодні вдень.

Донецька область:

Два склади вирушатимуть із Краматорська, два – з Маріуполя, один – із Костянтинівки.

Одеська область:

Один евакуаційний рейс буде відправлено сьогодні з Одеси.

З міркувань безпеки точний час відправлення та призначення не розкриваються. Стежте за оновленнями на офіційних сторінках Укрзалізниці та уважно прослухайте оголошення на вокзалах ваших міст”.

Наразі залізницею з Донецької та Луганської областей вже евакуйовано 3100 українців. Компанія ще готує вагони.

Крім того, з метою безпеки призупинено рух на ділянці Волноваха — Южнодонбаська, персонал евакуйовано.

Укрзалізниця призначає додатковий поїзд Київ – Вінниця.

Укрзалізниця призначає додатковий рейс 713 із Києва до Вінниці о 14:25. Квитки у продажу з 12:30.

З міркувань безпеки сьогодні не зможуть бути відправлені з кінцевих станцій поїзди 113/114/141/142 із Бахмута до Львова та 732 Запоріжжя-Київ.

"З кожною хвилиною у західному напрямку (Рівне, Хмельницький, Львів) все менше і менше квитків, багато хто хоче на сьогодні, але їх уже немає чи не в тій кількості, в якій потрібно сім’ям з кількох людей", — передає кореспондент "Телеграфа".

Частина людей намагається сховатись у метро

На станціях метро, де можна сидіти, є люди, які явно не чекають на поїзди, а сподіваються вберегтися від можливих артобстрілів. Але їх небагато, на станціях, де немає сидячих місць – немає і людей, вагони їздять напівпорожні.

Частина торгових точок закрилася

Закрито частину торгових точок та кафе.

Грошей у банкоматах вже немає

Банкомати здебільшого вже без готівки.

Протитанкові "їжаки"

В’їзд на територію будівлі Міноборони наїжачився протитанковими "їжаками".

Тим часом ЗСУ відвоювали Чернігівську область: росіяни зазнали великих втрат. І вже збитий сьомий військовий літак Російської Федерації.