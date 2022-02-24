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"Київ бомбили, нам оголосили, що розпочалася війна" – цього разу на Україну напала Російська Федерація

Автор
Ірина Левченко Ірина Левченко
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Київ, залізничний вокзал Новина оновлена 24 лютого 2022, 13:05
Київ, залізничний вокзал

У столиці на вулицях мало людей, стоїть тривожна тиша

Тих людей, які пам’ятають слова пісні про раптове вторгнення 22 червня 1941 року військ фашистської Німеччини на територію СРСР і в тому числі України: "Київ бомбили, нам оголосили, що почалася війна" — вже майже не залишилося живими. І ось також віроломно напали на Україну нащадки "переможців", "дідів, які воювали" та "яким дякую за перемогу".

На Центральному вокзалі багато людей, які хочуть залишити столицю
На Центральному вокзалі багато людей, які хочуть залишити столицю

У Києві на залізничному вокзалі багато людей та пов’язано це не з відпускним сезоном.

Як повідомляє Укрзалізниця у своєму Телеграм-каналі, пасажири, які мають квитки, виїжджають своїми рейсами. Проте всім пропонують придбати квитки через онлайн-канали.

Частина поїздів затримується
Частина поїздів затримується

Укрзалізниця працює у штатному, але надзвичайному режимі. Потяги курсують – переважно у західному напрямку. А ось із Донбасу очікуються евакуаційні потяги.

"Евакуаційні рейси планується виконати з наступних регіонів та вокзалів:

Луганська область:

Два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватового, Рубіжного та Лисичанська сьогодні вдень.

Донецька область:

Два склади вирушатимуть із Краматорська, два – з Маріуполя, один – із Костянтинівки.

Одеська область:

Один евакуаційний рейс буде відправлено сьогодні з Одеси.

З міркувань безпеки точний час відправлення та призначення не розкриваються. Стежте за оновленнями на офіційних сторінках Укрзалізниці та уважно прослухайте оголошення на вокзалах ваших міст”.

Наразі залізницею з Донецької та Луганської областей вже евакуйовано 3100 українців. Компанія ще готує вагони.

Крім того, з метою безпеки призупинено рух на ділянці Волноваха — Южнодонбаська, персонал евакуйовано.

Укрзалізниця призначає додатковий поїзд Київ – Вінниця.

Укрзалізниця призначає додатковий рейс 713 із Києва до Вінниці о 14:25. Квитки у продажу з 12:30.

З міркувань безпеки сьогодні не зможуть бути відправлені з кінцевих станцій поїзди 113/114/141/142 із Бахмута до Львова та 732 Запоріжжя-Київ.

"З кожною хвилиною у західному напрямку (Рівне, Хмельницький, Львів) все менше і менше квитків, багато хто хоче на сьогодні, але їх уже немає чи не в тій кількості, в якій потрібно сім’ям з кількох людей", — передає кореспондент "Телеграфа".

Частина людей намагається сховатись у метро
Частина людей намагається сховатись у метро

На станціях метро, де можна сидіти, є люди, які явно не чекають на поїзди, а сподіваються вберегтися від можливих артобстрілів. Але їх небагато, на станціях, де немає сидячих місць – немає і людей, вагони їздять напівпорожні.

Частина торгових точок закрилася
Частина торгових точок закрилася

Закрито частину торгових точок та кафе.

Грошей у банкоматах вже немає
Грошей у банкоматах вже немає

Банкомати здебільшого вже без готівки.

Протитанкові "їжаки"
Протитанкові "їжаки"

В’їзд на територію будівлі Міноборони наїжачився протитанковими "їжаками".

Тим часом ЗСУ відвоювали Чернігівську область: росіяни зазнали великих втрат. І вже збитий сьомий військовий літак Російської Федерації.

Теги:
#Укрзалізниця #Евакуація #Війна #Російська Федерація
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