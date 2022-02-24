"Киев бомбили, нам объявили, что началася война" – на этот раз на Украину напала Российская Федерация

В столице на улицах мало людей, стоит тревожная тишина

Тех людей, которые помнят слова песни о внезапном вторжении 22 июня 1941 года войск фашистской Германии на территорию СССР и в том числе Украины: "Киев бомбили, нам объявили, что началася война" — уже почти не осталось в живых. И вот также вероломно напали на Украину потомки "победителей", "дедов, которые воевали" и "которым спасибо за победу".

На Центральном вокзале много людей, которые хотят покинуть столицу

В Киеве на железнодорожном вокзале много людей и связано это не с отпускным сезоном.

Как сообщает Укрзализниця в своем Телеграм-канале, пассажиры, у которых есть билеты, выезжают своими рейсами. Однако всем предлагают приобретать билеты через онлайн-каналы.

Часть поездов задерживается

Укрзализныця работает в штатном, но чрезвычайном режиме. Поезда курсируют – в основном, в западном направлении. А вот с Донбасса ожидаются эвакуационные поезда.

"Эвакуационные рейсы планируется выполнить из следующих регионов и вокзалов:

Луганская область:

Два эвакуационных поезда отправятся из Сватово, Рубежного и Лисичанска сегодня днем.

Донецкая область:

Два состава будут отправляться из Краматорска, два – из Мариуполя, один – из Константиновки.

Одесская область:

Один эвакуационный рейс будет отправлен сегодня из Одессы.

Из соображений безопасности точное время отправления и место назначения не раскрываются. Следите за обновлениями на официальных страницах Укрзализныци и внимательно прослушайте объявления на вокзалах ваших городов".

В настоящее время железной дорогой из Донецкой и Луганской областей уже эвакуировано 3100 украинцев. Компания готовит еще вагоны.

Кроме того, в целях безопасности приостановлено движение на участке Волноваха — Южнодонбасская, персонал эвакуирован.

Укрзалізниця назначает дополнительный поезд Киев – Винница.

Укрзализныця назначает дополнительный рейс 713 из Киева в Винницу в 14:25. Билеты в продаже с 12:30.

Из соображений безопасности сегодня не смогут быть отправлены с конечных станций поезд 113/114/141/142 из Бахмута во Львов и 732 Запорожье-Киев.

"С каждой минутой в западном направлении (Ровно, Хмельницкий, Львов) все меньше и меньше билетов, многие хотят на сегодня, но их уже нет или не в том количестве, в котором нужно семьям из нескольких человек", — передает корреспондент "Телеграфа".

Часть людей пытается укрыться в метро

На станциях метро, где можно сидеть, есть люди, которые явно не ждут поезда, а надеются уберечься от возможных артобстрелов. Но их немного, на станциях, где нет сидячих мест нет – нет и людей, вагоны ездят полупустые.

Часть торговых точек закрылась

Закрыта часть торговых точек и кафе.

Денег в банкоматах уже нет

Банкоматы в большинстве своем уже без налички.

Противотанковые "ежи"

Въезд на территорию здания Минобороны ощетинился противотанковыми "ежами".

Тем временем ВСУ отвоевали Черниговскую область: россияне понесли большие потери. И уже сбит седьмой по счету военный самолет Российской Федерации.