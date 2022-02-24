На Донбасі ЗСУ застосували британські ПТРК NLAW – ворог втратив декілька танків

Британські NLAW у руках українських бійців спалюють російські танки

Отримані у січні Збройними силами України протитанкові ракетні комплекси NLAW пройшли "бойове хрещення" та завдали перших втрат російським окупантам.

Як повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил на Донбасі, у районі населеного пункту Пищевик, Воновахський район Донецької області, противник намагався прорватися.

"Станом на 15.00 бої продовжуються по всій лінії зіткнення. Прорив не допущений. Зараз у районі населеного пункту Харчовик йдуть запеклі бої. Російські окупаційні сили намагалися прорвати оборону за допомогою 16 танків. Солдати Об’єднаних Сил використовували ПТРК NLAW" — повідомляє прес-центр ООС.

Як повідомили "Телеграфу" місцеві жителі, зранку в районі Волновахи стоїть запекла артилерійська канонада, тому частина городян воліє обмежити пересування містом. Також частина міста знеструмлена.

З кінця січня українські військовослужбовці почали освоювати зброю, яка сьогодні пройшла своє бойове хрещення. ПТРК вагою 12,5 кг діє за принципом "вистрілив та забув", тобто достатньо від 3 до 5 секунд утримувати ціль після наведення і можна стріляти з точністю до 100%. Дальність застосування зброї – від 20 до 800 метрів.