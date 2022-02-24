Укр

На Донбассе ВСУ применили британские ПТРК NLAW – враг потерял несколько танков

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Бойцы ВСУ на огневой позиции Новость обновлена 24 февраля 2022, 16:11
Бойцы ВСУ на огневой позиции

Британские NLAW в руках украинских бойцов сжигают российские танки

Полученные в январе Вооруженными силами Украины противотанковые ракетные комплексы NLAW прошли "боевое крещение" и нанесли первые потери российским оккупантам.

Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на Донбассе, в районе населенного пункта Пищевик, Воновахский район Донецкой области, противник пытался прорваться.

"По состоянию на 15.00 бои продолжаются по всей линии столкновения. Прорыв не допущен. Сейчас в районе населенного пункта Пищевик идут ожесточенные бои. Российские оккупационные силы пытались прорвать оборону с помощью 16 танков. Солдаты Объединённых Сил использовали ПТРК NLAW. Три вражеских танка уничтожены", — сообщает пресс-центр ООС.

Как сообщили "Телеграфу" местные жители, с утра в районе Волновахи стоит ожесточенная артиллерийская канонада, так что часть горожан предпочли ограничить передвижение по городу. Также часть города обесточена.

С конца января украинские военнослужащие начали осваивать оружие, которое сегодня прошло свое боевое крещение. ПТРК весом 12,5 кг действует по принципу "выстрелил и забыл", то есть достаточно от 3 до 5 секунд удерживать цель после наведения и можно стрелять с точностью до 100%. Дальность применения оружия от 20 до 800 метров.

Теги:
#Донбасс #ПТРК #Война с РФ
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