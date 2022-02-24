Росія кинула до України 2/3 БТГ: нові дані про наступ

Останні дані про наступ РФ

В Україну введено 2/3 доступних Росії батальйонних тактичних груп.

Про це заявив радник президента України Олексій Арестович в ефірі "1+1".

Нагадаємо, згідно з інформацією від військових, росіяни хочуть заблокувати Київ і отримати шлях по суші до Криму та самопроголошеного Придністров’я. В аеропорту Гостомель висадився російський десант – до 200 солдатів. Зазначимо, що о 22:10 з’явилася інформація про повернення аеропорту під український контроль.

Південна Україна: бої ведуться на підступах до Херсона, вороги хочуть обійти місто зі сходу, щоби йти на Миколаїв. По Буялику завдано двох ракетних ударів.

Північний напрямок: на рубежі Перемога-Глухів (Сумська область) українські війська ведуть оборону – колону російських окупантів зупинили. На околиці Чернігова тривають бої.

Слобожанщина: Довжанка, Дворічна, Артемівка, Котузівка, Харків, Дергачі, Довжик, Мурах(ф)а, Охтирка, Суми — ведеться оборона. На Сумщині в Охтирці від росіян місто зачистив підрозділ, озброєний лише стрілецькою зброєю.

На Донбасі, як повідомляє штаб ООС, окупантам прорватись не вдалося. На Луганщині "гарячими точками" були Щастя, Станиця Луганська, Лобачево, Біловодськ, Старобільськ. При обороні Щастя знищили два танки ворога і захопили один і одну ЗУ-23-2. Біля окупованої Сентянівки українська артилерія зупинила колону ворога з бронетехнікою та "Градами".

На Донеччині найважче було у населених пунктах Новотроїцьке, Новогнатівка, Харчовик, Павлопів.

Як раніше писав "Телеграф", Росія захопила острів Зміїний.